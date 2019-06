FEI official Harry Luff getrouwd

Harry Luff is als FEI official betrokken bij een groot aantal internationale menwedstrijden zoals Windsor, Kronenberg, Exloo en Sandringham.

De plechtigheid vond plaats in de kerk van Leverington, waarna het paar hun bruiloft met een groot aantal familieleden en vrienden vierde in de mooie tuin van de ouders van de bruid. Ondanks het regenachtige weer werd het een prachtige dag voor dit gelukkige paar.

Namens het Hoefnet team van harte gefeliciteerd en heel veel geluk gewenst!