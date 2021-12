FEI schrapt galop in nieuwe tweespanproef en publiceert verduidelijkingen menreglement

1. FEI Driving & Para Driving Rules Clarifications, 12th Edition, ingaande op 1 januari 2022

Tijdens de General Assembly vorige maand heeft de FEI in overleg met verschillende nationale federaties enkele wijzigingen aangebracht in de voorgestelde reglementswijzigingen die in de bijlagen worden weergegeven. Om de FEI menwereld te informeren over de achterliggende gedachten van deze wijzigingen, is een document gepubliceerd met verduidelijkingen over de volgende artikelen:

Article 901.11: Trial of New Scoring System

Article 913: Minimum Eligibility Requirements / Qualification criteria

Article 935.3: In-Harness Horse Inspection

Article 936: Permitted Carriages

Article 937: Weights and Dimensions

Article 940: Harness, carriage and Horses

Article 948: Starting Order

Article 950: The Arena

Article 958: Classification

Article 960: The Course

Ga naar de FEI Rules Driving Hub voor het document met de verduidelijkingen.

2. FEI Dressuurproef - Test 3*HP2-HP4

Na de publicatie van de nieuwe 3* dressuurproeven voor twee- en vierspan paarden en pony’s, die op 1 januari 2022 zou ingaan zonder het onderdeel galop en in 2023 met het onderdeel galop (alleen voor tweespannen), heeft de FEI mencommissie na discussie en feedback van de menwereld unaniem besloten om de introductie van galop voor tweespannen op dit moment te laten vervallen. Als gevolg hiervan is er een derde versie van de proef gemaakt en deze is nu hier gepubliceerd. Deze derde versie vervangt zowel de proeven van 2022 als die van 2023 en is vanaf 1 januari 2022 van toepassing voor de rubrieken tweespan paarden, tweespan pony’s en vierspan pony’s en vanaf 1 januari 2023 voor de rubriek vierspan paarden.

Voor de toekomst is de FEI mencommissie unaniem van mening dat het introduceren van de galop in de dressuurproef voor tweespannen belangrijk is voor de ontwikkeling van de sport en aansluit bij het doel om de menners en paarden verder te verbeteren. Bovendien biedt het een echt onderscheid tussen evenementen van hoger en lager niveau.

Als je vragen hebt over de dressuurproeven of over de verduidelijkingen van de FEI menreglementen die ingaan op 1 januari 2022, neem dan contact op met het FEI Driving Department.