FEI verbiedt het maken en verspreiden via internet van videobeelden

Dit geldt voor grote wedstrijden zoals de wereldbekerwedstrijden, landenwedstrijden, WK’s en het EK vierspannen en jeugdmannen. Deze nieuwe regel geldt voor iedereen, dus voor het publiek, de ruiters, grooms, trainers, maar ook voor de pers. Deze richtlijnen zijn van toepassing op alle inhoud die op websites, blogs en sociale media wordt gepubliceerd platforms en mobiele apps. Het maken en publiceren van foto’s mag nog wel.

Alle rechten in eigendom FEI

Alle rechten op videobeelden zijn in eigendom van de FEI, net als de auteursrechten. Het gaat om videobeelden gemaakt in de hoofdarena, de warming up, kiss & cry, leiders lounge en de in-/uitgangsruimte. Bij de eventing gaat het ook om de cross en bij het mennen mag ook de marathon niet worden vastgelegd en verspreidt worden via internet.

Welke sancties er gaan gelden, behalve het intrekken van een accreditatie voor een evenement voor de pers, is niet bekend gemaakt.

Lees hier het onlangs gepubliceerde document van de FEI

Bron: FEI