FEI organiseert webinars over antidoping atleten

Beide webinars worden op twee verschillende tijdstippen aangeboden, zodat zoveel mogelijk mensen van over de hele wereld het kunnen volgen. De webinars worden vertaald naar het Spaans, Frans en Arabisch.

30 November: webinar voor nationale federaties

This webinar is for National Federation’s (NF) anti-doping administrators. It will provide an overview of human anti-doping education and explains the importance of helping to protect athletes against unintentional doping violations. The support and resources available to guide NFs will be presented.

Dit webinar is bedoeld voor de antidoping controleurs van nationale federaties. Er wordt voorlichting gegeven over de dopingregels voor mensen en er wordt gesproken over hoe zij atleten kunnen beschermen tegen onbedoelde dopingovertredingen. De middelen die beschikbaar zijn om nationale federatie daarbij te ondersteunen worden gepresenteerd.

Registreer je hier voor het webinar van 30 november om 09:00 AM (CET)

Registreer je hier voor het webinar van 30 november om 04:00 PM (CET)

2 December: webinar voor 'atleet ondersteunend personeel'

Dit webinar is voor trainers, team managers, medisch personeel/team artsen and overig ‘atleet ondersteunend personeel’. Zij spelen namelijk een grote rol in het behouden van eerlijke sport en hebben de verantwoordelijkheid om de menners daarbij te ondersteunen.

Registreer je hier voor het webinar van 2 december om 09:00 AM (CET)

Registreer je hier voor het webinar van 2 december om 04:00 PM (CET)

