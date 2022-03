Felle strijd in finale Noordercup

In de ochtend werden de jeugdrubriek en de rubriek enkelspan pony verreden, zodat rond het middaguur de eerste competitiewinnaars al bekend waren. Tijdens de verschillende wedstrijden waren er meerdere jeugdige deelnemers. Slechts één van de deelnemers had voldoende wedstrijden gereden om in aanmerking te komen voor de competitie. Alicia Kies won niet alleen de finalewedstrijd maar won, tot haar eigen verrassing, ook de Noordercup bij de jeugd.

Spannend tot het eind

Bij de enkelspannen pony was het spannend tot het eind en wilde niemand het aan het toeval overlaten. De pony’s vlogen vol gas door de baan en er werd een hevige strijd geleverd. Petra Hoeksema was weliswaar de dag winnaar in deze rubriek, maar Anieke Dekker had over alle wedstrijden bij elkaar het beste gescoord. Zij werd dan ook de competitiewinnaar in deze rubriek.

Ziva van Shiva Bruinsma het beste bij de paarden

Een mooie groep enkelspannen ging de strijd met elkaar tijdens deze competitie en vaak was het stuivertje wisselen in de verschillende uitslagen. Dit keer ging Frans Zeinstra er met de dagwinst vandoor en daarmee bleef hij Henk Bos maar een paar seconden voor. Ondanks dat Shiva Bruinsma in Bronneger net buiten de prijzen bleef, schreef zij wel de competitie op haar naam. Met haar paard Ziva zette zij over drie wedstrijden het beste resultaat neer.

Vader en dochter winnen competitie

Zowel de rubriek tweespan pony als de rubriek vierspan pony werd gewonnen door de familie Lamein. Tijdens de finalewedstrijd waren zowel Hindriëtta (tweespan) als Roelf (vierspan) de beste in hun rubriek. Voor Hindriëtta kon het competitieresultaat eigenlijk al niet meer misgaan, gezien haar resultaten in de eerdere wedstrijden. Zo namen vader en dochter vandaag niet alleen de eerste prijs van deze wedstrijd in ontvangst, maar werden beide ook winnaar van de Noordercup.

Huldiging winnaars

Alle winnaars van de Noordercup ontvingen uit handen van de secretaris van Mendistrict Noord een mooi kampioenslint, een kampioensschaal en een fraaie statiedeken van Epplejeck.

Winnaars Noordercup 2021/2022:

Jeugd: Alicia Kies

Enkelspan pony: Anieke Dekker

Tweespan pony: Hindriëtta Lamein

Vierspan pony: Roelf Lamein

Enkelspan paard: Shiva Bruinsma

Met dank aan Trijntje Lamein

Huldiging van de overige winnaars v.l.n.r: Shiva Bruinsma (1pa), Roelf Lamein (4po), Hindriëtta Lamein (2po), Alicia Kies (jeugd)

