Finale Euregio Cup Mennen aanstaand weekend in Denekamp

Bennie Steenblik heeft een prachtig parcours uitgestippeld dat aangekleed is met het thema ‘Straat Meubilair’.

Om 14:00 uur starten de rubrieken enkel- en tweespan pony’s, gevolgd door de enkelspan paarden. Rond 18:30 uur zijn de tweespan paarden aan de beurt.

Vanaf 20:00 uur staat de internationale rubriek vierspan pony’s op het programma met een zeer sterk deelnemersveld. Net als voorgaande jaren ontbreken de Belgische deelnemers niet, en alle rijders zijn erop gebrand om de wereldkampioene Marijke Hammink te verslaan.

Ook op vrijdag en zondag mooie sport

Niet alleen op zaterdag, maar ook de avond voorafgaand en op zondag wordt er volop gereden. Op vrijdag om 18:30 uur rijden de ruiters en amazones het menparcours in de Marathon Ride, en op zondag vanaf 09.00 uur is het parcours als oefenparcours beschikbaar.

Het wordt een spectaculair weekend met de zaterdag als hoogtepunt: prachtige sport en onder gezellige sferen.

Het publiek is van harte welkom om dit samen met de rijders en organisatie mee te maken. Er is ruime parkeergelegenheid aanwezig en de entree is gratis.

In verband met wegwerkzaamheden is de Brandlichterweg éénrichtingsverkeer met verkeersomleiding. Volg de borden en de aanwijzingen van de verkeersregelaars.

Klik hier voor de startlijsten en de parcourstekening