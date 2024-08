Finale KFPS Sportcompetitie: Vijfde outdoor titel voor Udo de Haan

Its, in eigendom van Susan de Graaf en Wim Brethouwer, was vorig jaar kampioen in de klasse Z en de combinatie zal zich komende week op de Hippiade in Ermelo presenteren.

Het was een prachtige middag en avond in Tolbert waarbij de uiteindelijke kampioenschappen nog heel erg spannend waren. De finaleproeven gaven in verschillende klassen de doorslag. In de B was het een ex aequo plaatsing voor Bodien Grijpstra met Matsje BV (Gjalt 426) en Marijn Zwart met de indrukwekkende Olke B. fan de Vennehoeve (Nane 492) waarbij Bodien haar finaleproef de doorslag gaf en haar veelzijdige merrie (ook kampioen in Working Equitation en dressuur) het kampioenslint kreeg omgehangen. Het brons was voor de kersverse voorzitter van de sportcompetitie: Oene Bosma met Jinte fan de Alde Dyk (Nane 492). Bodien kreeg naast de hoogste eer in deze klasse ook de prijs voor de meest succesvolle nieuweling.

Annermart en super Elske kampioen

In de klasse L was het kampioenschap voor Annemart Ferwerda met Elske t.W. (Markus 491), de merrie met uithoudingsvermogen die met Annemart haar vader, reservekampioen werd in de ZZ. Het reservekampioenschap was voor Jean-pierre Jacobs met Hayko fan ‘e Ypehoeve (Take 455). Het brons ging naar Chantal Hekkert-Ogink met Herenbrinks Do (Alwin 469).

Marrit en Ieteke Jildau weer kampioen

Ook in de klasse M was er een titel-prolongatie. Marrit de Vries met Ieteke Jildau fan Sparjeburd (Elias 494) werd kampioen, vorig jaar haalde ze het goud in de klasse B en afgelopen winter werd de combinatie indoor kampioen. Het reservekampioenschap in de M was voor Angela Hoekman en Louise fan Hindrik’s Hiem (Alwin 469) die hun sterke selectiewedstrijden afsloten met het zilver, derde werd Karin Hoekstra met Anneke van de Neel (Bente 412).

Janet van der Ark en Rinse

Na zes wedstrijden had een aantal combinaties in het tussenklassement een hele mooie uitgangspositie. Dat gold in de klasse Z voor Ria Hettinga met Iisvrouwe van Stal Redia (Jehannes 484) die na de finaleproef het zilver kreeg omgehangen. Kampioen werd namelijk Janet van der Ark met Rinse PJ (Thorben 466) die met een hele sterke finaleproef het kampioenschap binnenhaalde. Het brons was voor Cees de Haan met zijn eigen gefokte Kjeld fan ‘e Sylhoanne.

Erwin tweespan-kampioen

Over een close finish gesproken: bij de tweespannen werd Erwin Pruim met zijn Flore M (Loadewyk 431) en Ouck fan Hickaerd (Maurits 437) stralend kampioen dankzij de hoogste score in de finaleproef. Inge Hens met Hayke (Andries 415 en Rikky (Tsjalle 454) kwamen hier vlot achteraan met het zilver.

Bron: KFPS

Erwin Pruim met Flore M en Ouck fan Hickaerd