Finale Zilveren Pauw: Monsterscore voor Chantal Hekkert-Ogink

“Ik rijd de wedstrijden van de Zilveren Pauw altijd graag”, laat Chantal Hekkert-Ogink aan Hoefnet weten. “Het is altijd top geregeld, ik heb nooit problemen met dat de planning niet uitkomt en het is ook nog eens super gezellig!”

Orion

Dit jaar deed ze mee met haar eigen Orion bij de enkelspan paarden klasse B en met Herenbrinks Do bij de enkelspan paarden klasse M. Omdat alle enkelspan paarden klassen werden samengevoegd nam Chantal het dus tegen zichzelf op.

“Orion is beleerd door mijn vader, hij heeft hem al een jaar lang gestart. Afgelopen jaar ben ik met hem gaan starten, hij moet nog wel wat kilometers maken. Het is een heel fijn paard, die het voor een springpaard zijnde ook héél goed doet voor de wagen. Met zijn twee derde plaatsen met 208,5 en 210 punten was ik dan ook heel tevreden afgelopen weekend.”

Herenbrinks Do

De Friese merrie Herenbrinks Do deed daar echter nog een schepje bovenop. “Ik rijd Do sinds januari 2024. Ge Hollak, de eigenaar van Do, rijdt bij de menverenigign waar ik lesgeef. Zij fokken namelijk met Friese paarden en zijn dochter wilde het sportpredicaat onder het zadel met haar behalen. Omdat ze daarvoor nog iets meer op kracht moest komen, is Ge met haar gaan mennen. Zo kwam hij dus bij mij in de les terecht, waarna ik hem motiveerde om wedstrijden te gaan starten en het sportpredicaat voor de wagen te behalen”, legt Chantal uit.

“Ge hapte niet, maar overtuigde mij om achter haar plaats te nemen. Zodoende heb ik een wedstrijd met haar gereden voor de wagen en dat ging direct erg goed. Het afgelopen jaar hebben Ge en ik haar samen doorgetraind, het is een super fijn dier!”

Chantal Hekkert-Ogink met Herenbrinks Do

Gedurfd gepunt

Chantal geeft aan dat er gedurfd gepunt werd tijdens de Zilveren Pauw finale. “Ik had Do echt fijn aan het lopen hoor, het ging super. Maar in beide proeven had ik ook wat foutjes. In de eerste proef vroeg ik op de volte bij B om verzameling, maar toen kwam ze er even tegenin. Dat hebben we hersteld en daarna heeft ze het wel goed laten zien. Maar ja, dat is natuurlijk wel een onvoldoende en die kregen we ook.”

“In de tweede proef sprong ze rechtsom iets te snel in galop en linksom waren we juist te laat. Ook dat was een onvoldoende, maar ik kan het heel erg waarderen dat de dingen die goed gingen ook écht goed werden gepunt. Onvoldoendes zijn niet erg om te krijgen, maar dat moeten de dingen die wél goed gingen ook gewaardeerd worden. Dat was het afgelopen weekend zeker het geval!”

Herhaling

Volgend jaar is Chantal van plan om weer mee te doen aan de Zilveren Pauw competitie. “Ik weet nu nog niet met welk paard. Hopelijk heeft Do dan al haar sportpredicaat, waarschijnlijk worden er dan andere plannen voor haar gemaakt. Orion rijd ik voorlopig lekker door, maar hem wil ik ook als springpaard verder laten ontwikkelen. We gaan zien wat de toekomst voor ons in petto heeft!”

