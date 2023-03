Finalewedstrijd Noorderkoggen-CUP mencompetitie verreden

De Noorderkoggenruiters beschikken over twee mooie indoor rijhallen waardoor de omstandigheden perfect waren voor het rijden van deze competitie. De Noorderkoggen-CUP is uitgegroeid tot een begrip in de menwereld van Noord-Holland, mede dankzij de vele sponsoren die het mogelijk maken dat elke deelnemer met een goed gevulde prijzentas naar huis gaat. Zelfs deelnemers vanaf Texel en vanuit Friesland weten Benningbroek te vinden.

Op de finaledag werd er bijzonder goed gereden en veel menners gingen met winstpunten terug naar huis.In de klasse B/L pony’s ging de winst naar Marianne Wijdenes met haar pony Polhaar Golden Gemma, tweede werd Jacqueline Karels met haar eigen gefokte Haflinger Sterre en de derde plaats was voor Kitty Dam met Olympia, die pas een half jaar ment.

In de klasse B/L paarden ging het kampioenslint naar Sebastiaan Hermus met zijn Friese paard Foke fan d’ ald Loop.

De klasse M/Z/ZZ was een spannende strijd. Het niveau van deze deelnemers lag ontzettend hoog, maar uiteindelijk ging Ellen Wijdenes met haar pony Wrentnall Red Fox er met de winst van door. Op de tweede plaats de Texelse Marleen Bergamin met Ietske die op de hielen gevolgd werd door Mirjam Vinke met Evers.

Klik hier voor alle uitslagen

Klik hier voor het fotoalbum

Ellen Wijdenes