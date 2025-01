Finalisten minimarathon EGM- IMC Geldrop bekend

Het parcours, gebouwd onder leiding van Ties van Gog, bevatte dertien poorten, waarin drie hindernissen waren opgenomen. Het venijn van het parcours zat hem in de ‘hoek’ – poorten 6 en 9, waarbij vooral poort 9 slachtoffer was van vallende balletjes.

“Een enerverende, spectaculaire en soms zenuwslopende strijd, waarbij de eindresultaten soms erg dicht bij elkaar lagen.”, aldus Ties.

Pony's

Bij de enkelspan pony’s ging de overwinning overduidelijk naar Chantal van der Wijst, met bijna vijf strafpunten minder dan de nummer twee, Frank Vissers. De nummers twee, drie en vier waren bijzonder sterk aan elkaar gewaagd en hun verschil was in totaal minder dan één strafpunt. Frank Vissers reed foutloos en werd dus tweede; Jack Lamers was in beide manches ontketend, maar moest die snelheid bekopen met in totaal vier gevallen balletjes, waardoor hij derde werd. Jordy Reuvers reed minder snel, maar twee keer foutloos en eindigde zodoende als vierde.

Ook de tweespan pony’s maakten het een superspannende wedstrijd. Het verschil tussen de nummer één, twee en drie bedroeg over twee manches slechts 0.12 strafpunten! Het was uiteindelijk Dennis Rijntjes die de overwinning opstreek, vlak voor Annemiek Castelijns. Beide menners reden twee foutloze manches. Het brons ging naar Tinus van Kuyk, die een ontzettend snelle en foutloze tweede manche reed, maar in de eerste, ook snelle ronde, één balletje liet rollen.

De rubriek langspan pony’s was zoals vanouds erg goed bezet door Belgische menners. Jonas Corten reed zich maar liefst dertig strafpunten los van de nummer twee, Kenny Kanora. De beste Nederlander eindigde op de derde plaats: Ivo Swinkels uit Tilburg.

Paarden

De rubriek enkelspan paarden kende maar liefst 28 deelnemers, waarbij het in de top ging tussen Jeffrie Scholten en Dirk Vanhees, waarbij Jeffrie snel én foutloos ging over twee manches. Dirk liet één balletje rollen en eindigde daardoor net achter Jeffrie. Charissa den Ridder kwam in beide manches als snelste over de streep, maar moest die snelheid bekopen met enkele balletjes en eindigde op plaats drie.

Bij de tweespannen reed Harrie Verstappen een erg sterke tweede manche, maar had in de eerste manche voorzichtig gereden en twee balletjes laten vallen. Toch eindigde hij daarmee op de derde plaats. De winst ging naar Jan Heijnen, met een flinke voorsprong van zeventien strafpunten op de nummer twee Frans Marijnissen. Niemand reed in deze rubriek twee foutloze ronden.

De kleine, gecombineerde rubriek vierspan en tandem paarden was een Belgisch onderonsje, waarbij Jonas Corten zijn tweede overwinning behaalde met een voorsprong van maar liefst veertig strafpunten op de nummer twee Bruno Taveniers.

Jeugd onder 14

De jongste vijf deelnemers lieten zich weer goed zien met drie Belgische en twee Nederlandse meisjes. Zij maakten erg weinig fouten en de Belgische Farah Lemmens trok uiteindelijk de winst naar zich toe, voor Carlijn Kuenen die met één tiende verschil tweede werd vóór Ilse Looijmans.

Klik hier voor alle uitslagen en de tussenstand