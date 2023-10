Flanders Indoor Mencup 2023-2024 trapt af in Oud-Turnhout

De Flanders Indoor Mencup is een jaarlijkse indoorcompetitie tijdens het winterseizoen. Deze competitie wordt georganiseerd met een laag instapniveau. Hier kunnen minder ervaren menners of jonge paarden/pony’s hun eerste wedstrijdervaring opdoen. De wedstrijden worden dit jaar gebouwd door Johan Jacobs.

Alle menners met minimum L01 licentie (België) kunnen deelnemen aan deze wedstrijden. Naast de Flanders Indoor Mencup wedstrijden in Oud-Turnhout, Adegem en Bocholt, staat er ook een wedstrijd gepland in Oud-Heverlee. De datum hiervan is nog niet bekend.

