Frankrijk maakt WK enkelspan en vierspan – deelnemers bekend

Voor het WK enkelspannen dat van 15 tot en met 18 september plaatsvindt in het Franse Le Haras du Pin, heeft de bondscoach acht kandidaten geselecteerd. In alfabetische volgorde zijn dat:

Magalie Aillaud met Fandango

Anne Violaine Brisou met Haronica

Clément Deschamps met Brume de Chablis

Claire Lefort met Darwin de Féline óf Eduward

Fabrice Martin met Lanzaro IFCE

Edouard Morichon met Cwmmeudwy Taliesin

Jean Michel Olive met Aleja de Mesenguy

Marion Vignaud met First Quality

Het landenteam wordt pas op een later moment samengesteld.

Vierspannen

Het WK voor vierspannen wordt van 21 tot en met 25 september in het Italiaanse Pratoni del Vivaro gehouden. Voor dit WK heeft Brasseur de volgende kandidaten (in alfabetische volgorde) geselecteerd:

Benjamin Aillaud

Anthony Hordé

Maxime Maricourt

Sébastien Vincent

De bondscoach legt uit: “Het wordt een moeilijke, maar interessante opgave om met het landenteam op het podium te komen. We mikken op een bronzen medaille, wetende dat Nederland en Duitsland waarschijnlijk boven ons zullen eindigen. Normaal gesproken zullen België, Hongarije en Frankrijk strijden om brons.”

Over zijn team vertelt Brasseur: “Met Benjamin, Anthony en Sébastien hebben we ervaring in huis en als hun resultaten goed zijn, moeten we de rangschikking in de wereldtop een beetje kunnen opschudden. Voor Maxime is dit WK een primeur en voor hem geldt dat dit een mooie kans is om ervaring op te doen.”

Klik hier voor meer informatie over het WK enkelspannen

Klik hier voor meer informatie over het WK vierspannen

Félix-Marie Brasseur