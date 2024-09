Fred Freund overleden

In de jaren zeventig won Fred Freund verschillende EK-teammedailles en maakte hij deel uit van het Duitse zilveren team op het wereldkampioenschap van 1976. In totaal was hij twee keer Duits kampioen vierspannen (1969, 1977) en vijf keer nationaal vice-kampioen, en meervoudig kampioen van Hessen met twee-en vierspan, voor het laatst in 2013.

Fred Freund presenteerde het tweede vierspan van zijn vader al op 15-jarige leeftijd op wedstrijden. Op 17-jarige leeftijd deed hij voor het eerst mee – als jongste deelnemer tot nu toe – aan het CHIO in Aken, en werd tweede in het totaalklassement. In 1976 won hij Aken en werd hij vereeuwigd op de muur van de Akense jurytoren. Datzelfde jaar won de man uit Neu-Isenburg de Duitse Derby in Hamburg en het CAI in Donaueschingen, en een jaar later de Duitse kampioenschappen voor vierspannen.

Fred Freund stopte officieel met mennen in 2009 in Riesenbeck. Tot kort na de dood van zijn vrouw runde hij een bakkerij in Neu-Isenburg.

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en vrienden.

Bron: Pferd Aktuell

Foto: Stefan Lafrentz