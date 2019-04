Geef jezelf en je paard op voor ‘Obstakeltraining‘

Aanmelden kan via info@paardenkoets.nl, waarna Stal Hulkesteijn de deelnemers zal selecteren. Er is plaats voor drie aanspanningen, dus zorg dat je er op tijd bij bent!

Tijdens de demonstraties op zaterdag 20 en zondag 21 april wordt de situatie die zo spannend is voor je paard zo goed mogelijk nagebootst. Wito Mink gaat samen met jouw aan de slag om het probleem aan te pakken. Hij is mede-eigenaar van Stal Hulkesteijn, een in 2014 opgerichte menstal.

“Je kunt bij ons terecht voor het beleren van jonge menpaarden, voor menlessen én voor mencursussen. Door middel van laatst genoemde kun je jouw menbewijs kunt halen. Ik verzorg samen met enkele andere instructeurs de lessen op ons bedrijf”, licht Wito Mink toe.

Neem zelf de leidsels in handen!

“Naast de Obstakeltraining verzorgen we op 20 en 21 april ook de demonstratie ‘Neem zelf de leidsels in handen!’ in de buitenpiste. Dit is bedoeld voor bezoekers die weinig tot geen ervaring hebben met mennen, maar wel graag een keer het gevoel van de koets willen ervaren.” Stal Hulkesteijn zorgt voor een paard, een koets en alle toebehoren. “Aanmelden voor ‘Neem zelf de leidsels in handen!’ kan bij de stand van Stal Hulkesteijn op Paard&Koets. Wij hebben er zin in!’”