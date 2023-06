Geen menwedstrijd in Pau dit jaar

“We hebben vorig jaar en het jaar daarvoor contact opgenomen met de menners, om te informeren of ze geïnteresseerd waren om aan onze wedstrijd mee te doen. Vorig jaar kregen we daar te weinige positieve reacties op, waarna we besloten hebben de Crazy Cup te organiseren.” Deze nieuwe opzet was vergelijkbaar met het format van de indoor wereldbekerwedstrijden voor vierspannen.

Dit jaar heeft de organisatie opnieuw contact opgenomen met de menners, maar kreeg opnieuw niet voldoende positieve reacties om een CAI of Crazy Cup wedstrijd te organiseren. “We hebben een paar behulpzame mensen gehad die wilden meedenken en we zijn hen erg dankbaar, maar de aantallen waren helaas te klein om te investeren in de organisatie van een menwedstrijd. We hebben daarom besloten om dit jaar een horseball wedstrijd te organiseren, een nieuw programmaonderdeel voor de bezoekers.”

Claire Lefort won vorig jaar de Crazy Cup

