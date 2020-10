Geen wedstrijden door Coronabeperkingen

Gelukkig kunnen we blijven mennen en zijn ook trainingen en lessen toegestaan. In binnenaccommodaties moeten aanwezigen een mondkapje dragen. Rijders op de wagen hoeven dat niet. Grooms moeten een mondkapje op, tenzij ze tot hetzelfde huishouden behoren als de menner. Publiek is niet toegestaan, kantines moeten gesloten blijven en wedstrijden en meetmomenten mogen niet. Voor de komende weken zijn wedstrijden dus afgelast. Daaronder ook de populaire indoormarathon van Stal de Ronde, die vanwege Corona al een ‘uitgekleed’ format had.

Oefenparcoursen en oefenmarathons kunnen alleen voor eigen leden van de organiserende vereniging en zijn verder onder de hiervoor genoemde voorwaarden. Natuurlijk geldt de basisregel van anderhalve meter afstand (met uitzondering van hulp bij het in- en uitspannen) en een gezondsheidscheck is een vereiste.

Voor topsport gelden afwijkende regels. Dat betekent dat tot op heden het Nederlands enkelspanteam mag afreizen naar het WK in Pau.

