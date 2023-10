Generale repetitie voor Wereldbekerseizoen op Indoor Friesland

“Ik zie dit als onze generale repetitie voor het Wereldbekerseizoen”, vertelt Bram Chardon. De kersverse Europees kampioen kijkt er enorm naar uit. “Ik ben vorig jaar zelf niet op Indoor Friesland geweest, maar heb wel de filmpjes en foto’s gezien en de nieuwsberichten gelezen. Wat mij vooral bijstond was de aankleding en de ambiance van de hoofdring en de sfeer die er hing. Dat is wel vergelijkbaar met de wereldbekerwedstrijden die we rijden.”

“Ik dacht toen dat het heel mooi zou zijn als de mensport daar ook vertegenwoordigd zou zijn, juist omdat die datum perfect in het schema past. Er zijn namelijk niet veel van zulke grote evenementen in Nederland. Ik heb sportdirecteur Yvonne van Bergen benaderd en die was gelijk enthousiast. Het moest uiteraard langs het bestuur en de organisatie, maar uiteindelijk is het idee dus werkelijkheid geworden!”

Wereldbeker-format

Naast Bram Chardon zijn er nog vijf menners uit de top tien menners van het outdoorseizoen uitgenodigd. “Het was wel het idee om menners van het hoogste niveau uit te nodigen, zodat we zeker weten dat het een mooie wedstrijd wordt én we ons goed aan elkaar kunnen meten. Het belooft een hele mooie wedstrijd te worden om naar te kijken, waarbij de verschillen slechts klein zullen zijn,” aldus Chardon. Johan Jacobs is de parcoursbouwer.

Het idee en format is op Indoor Friesland precies hetzelfde zoals die bij Wereldbekerwedstrijden. Er komen kegels en twee verplaatsbare marathonhindernissen in de piste en daar gaan de vierspannen zo hard mogelijk door- en overheen. Het parcours duurt ongeveer twee minuten en gaat puur op tijd en snelheid. Daarnaast kost elke gevallen bal vier seconden extra tijd.

Klik hier voor het programma. De vierspannen rijden 26 oktober vanaf 20:30 uur

Bron: Indoor Friesland