Genève 2023: Bram Chardon met minimaal verschil naar overwinning

Het parcours in Genève is anders dan dat we gewend zijn van de meeste wereldbeker wedstrijden. De rijders worden uitgedaagd om meerder keren onderweg naar een kegelpoort een korte route te pakken dóór een hindernis heen. Daarnaast bestaat het parcours uit een heuvel én water.

De tijden van de top lagen in de eerste ronde dicht bij elkaar. Zowel Bram Chardon, Koos de Ronde, Jérôme Voutaz, die overigens zeer enthousiast werd aangemoedigd door zijn thuis publiek, en Dries Degrieck eindigden allemaal binnen één seconde. De snelste tijd was voor Bram Chardon met 159,21 seconden. Hij was bovendien de enige die alle ballen liet liggen. Koos de Ronde had van de top vier met zijn tijd van 160,16 misschien de meest langzame tijd, maar door de drie gevallen ballen van Jérôme Voutaz plaatste hij zich wel voor de Drive-off, waar hij als eerste van start ging.

0,17 seconden verschil

Ook in de Drive-off bleef het tot het einde spannend. Doordat de E niet gereden diende te worden, kozen de rijders in hindernis vijf en hindernis tien andere lijnen van de D naar de F. Koos beet het spits af. Hij reed een tijd van 140,32 maar door gevallen bal moest hij daar vier seconden bij optellen. Ook voor Dries Degrieck viel een bal maar met zijn tijd van 137,77 bleef hij Koos te snel af.

Ondanks dat Bram Chardon in de eerste ronde alle ballen liet liggen, lukt hem dat in de tweede ronde niet. Zijn tijd leek gedurende zijn rit erg gelijk aan die van Dries en door zijn gevallen bal kon hij daar in ieder geval geen verschil meer mee maken. Bram leek het in de gaten te hebben en vloog onwijs snel van poort veertien, door het water naar poort vijftien en ging daarna 0,17 seconden eerder over de finish dan Dries Degrieck. Hij is daarmee de winnaar van vandaag.

Morgen strijden de rijders voor de wereldbekerpunten. De wedstrijd begint om 11:30 uur.

Klik hier voor de livestream mogelijkheden

Klik hier voor de resultaten

Bram Chardon won vorig weekend de wereldbekerwedstrijd in Stockholm