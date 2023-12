Genève 2023: Bram Chardon overtreft zijn eigen verwachtingen

Hindernis 5

Georg von Stein ging vandaag als eerste van start en had er op het begin het tempo goed in zitten. Helaas schoten zijn paarden in hindernis vijf, onderweg van de A naar de B, bijna door de D poort. Hij stond daarom even stil, een van voorpaarden tikte er een bal af en daarna moest hij een omweg nemen naar de B. Het span was daardoor uit zijn ritme, waardoor er later nog drie ballen vielen. Georg von Stein kwam over de finish met 216 strafpunten in totaal.

Daarna was het de beurt aan Wild Card deelnemer Anthony Horde. Hij wist een vloeiende rit neer te zetten en met de gevallen bal in hindernis 5 finishte hij met 170,68 strafpunten. Ook Jérôme Voutaz had het moeilijk in hindernis vijf. Bij het inrijden van de hindernis haalde hij de A op, waarna zijn span rechts door de E schoot. Hij herstelde het door daarna de B poort op te halen, maar hij liep hierdoor, in combinatie met meerdere gevallen ballen later in het parcours, veel strafpunten op. Met zijn tijd van 174,91 en 40 extra strafpunten, eindigde hij op een totaal van 214,91 strafpunten.

Vandaag selecteerden Dries Degrieck, Koos de Ronde en Bram Chardon zicht net zoals gisteren voor de Drive-off. Koos de Ronde had wat wisselingen doorgevoerd in zijn span ten opzichte van gisteren en dat leek een uitstekende keuze. Met zijn foutloze rit en de tijd van 155,08 is hij de eerste die zeker is van de Drive-off. Dries Degrieck koos vandaag, net als Bram Chardon, andere lijnen in hindernis vijf van de E naar de F en in hindernis tien van de D, naar de E en de F. Hij noteerde met 158,45 een zeer goede tijd, maar door een gevallen bal in hindernis tien werd het een totaal van 162,45.

Concurrent van zichzelf

Bram Chardon was vandaag concurrent van zichzelf. Hoewel de tijden onderling gisteren dicht bij elkaar zaten, was daar vandaag geen sprake van. In de eerste ronde vandaag bleef Bram Chardon foutloos én tien seconden sneller dan de snelste tijd, die van Koos de Ronde.

In de Drive-off deden Dries Degrieck, Koos de Ronde en Bram Chardon er duidelijk nog een schepje bovenop. Dries Degrieck reed snel en foutloos en leek een ronde uit het boekje te rijden. Helaas viel op de allerlaatste poort een bal. Daardoor eindigde hij op 153,13 strafpunten in totaal.

Koos de Ronde liep in de Drive-off tegen hetzelfde probleem aan in hindernis vijf als Georg von Stein. Ook zijn paarden schoten door de D-poort toen ze onderweg waren van de A naar de B. Helaas was zijn snelheid te hoog, waardoor hij het span niet tot stilstand kon brengen. Hij herstelde vervolgens zijn fout, maar door een gevallen ballen in hindernis 10 moest hij genoegen nemen met 189,33 strafpunten. Hij liet Dries Degrieck daarmee aan zich voorbijgaan.

Verwachtingen overtroffen

Bram Chardon overtrof alle verwachtingen, ook die van zichzelf. In de Drive-off stuurde hij zijn span geweldig snel en vloeiend door het parcours heen. Hij bleef daarmee foutloos en zette een tijd van 141, 97 seconden neer! Daarmee was hij dus nóg drie seconden sneller dan in zijn eerste ronde. Hij won daarmee de Wereldbekerwedstrijd in Genève voor het derde jaar op rij.

“Ongelofelijk”, laat Bram na afloop weten. “Ik was al heel erg blij na mijn overwinning in Stockholm vorig weekend. Deze week zijn de paarden goed hersteld, ze wilden wéér alles geven. Ik heb ze dus, net als in Stockholm, niet ingehouden.” Bram Chardon is door het dolle heen met zijn geweldige tijden van vandaag. “Gisteren reed ik tijden van 159 seconden. We hebben natuurlijk wat berekeningen gedaan en ik was daarom al heel blij met mijn tijd van 144 seconden. Ik had nooit verwacht dat ik daar in de Drive-off nog drie seconden vanaf zou kunnen halen!”

Bram Chardon won vorig jaar ook al de weredbekerwedtrijd in Genève

