Geneve 2024: Boyd Exell geeft niets uit handen

Ondanks dat Koos de Ronde op 0.44 seconden verschil op Jérome Voutaz de drive-off miste, was hij wel de enige van de drie die maar één bal liet vallen. Voor Jérôme en Bram vielen in de eerste ronde twee ballen, maar door hun snellere tijden kwalificeerden zij zich dus op een haartje naar voor de drive-off.

In de drive-off ging Jérôme als eerste van start. Voor hem viel één bal en hij reed een tijd van 162.14. Werk aan de winkel dus voor Bram, hij kon zich nauwelijks fouten permitteren! Maar Bram hield het hoofd koel, bleef foutloos en reed een tijd van 161.17! Hiermee verhoogde hij de druk op Boyd Exell, deze tijd was namelijk sneller dan de eerste ronde van Exell. Maar ook Boyd wist foutloos te blijven en reed zelfs een tijd van 155.66! Daarmee behield hij zijn voorsprong dus ruimschoots, wat een klasse!

Goede sport

“Ik had niet verwacht dat ik in de tweede ronde zeven seconden sneller zou zijn. Ik dacht wel dat een of twee mogelijk zou zijn, maar zeven is wel echt heel veel! Dit heb ik echt te danken aan mijn paarden, ze waren geweldig”, laat Boyd na afloop weten. “Daarnaast was het geweldig dat Koos, Jérôme en Bram zo dicht bij elkaar zaten, ik denk dat we vandaag hele goed sport hebben laten zien. Ook wil ik parcoursbouwer Michael Mayer een compliment geven voor hoe hij dit parcours heeft gebouwd. Het was een heel vloeiend parcours maar toch op bepaalde punten behoorlijk technisch. Er waren een paar plekken waar meerdere rijders het moeilijk hadden, dat mag ook. Mijn paarden krijgen nu een paar dagen vrij en dan gaan we naar Londen.”

“Gisteren moest ik er behoorlijk aan rijden, de paarden werkten niet zo goed samen als thuis. In Maastricht had ik ook wat fouten, maar na ons huiswerk had ik er wel weer vertrouwen in. Vandaag heb ik denk ik goed revanche genomen, ik bleef foutloos en was snel op het moment dat dat moest”, laat Bram Chardon weten.

