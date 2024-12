Genève: Zeer overtuigende eerste ronde voor Boyd Exell

Zo liggen de twee hindernissen aan dezelfde kant van de baan, is er water, een speed box én een heuvel. Daarnaast kozen sommigen om, met name van poort acht naar negen en van poort twaalf naar dertien, door de hindernissen te rijden om het aantal meters te beperken. Een hoop afwisseling dus!

Boyd Exell was vandaag zeer overtuigend de winnaar. Ondanks zijn ruime voorsprong voor aanvang van de Drive-off en de gevallen bal aan het eind van het parcours, bleef hij 26 punten voor op zijn concurrentie

Poort E en F van hindernis vier en tien vervallen

In de Drive-off vervallen poort E van hindernis vier en poort F van hindernis tien. De tijden van de eerste en de tweede ronden zijn daardoor niet te vergelijken. In de Drive-off ging Fredrik Persson als eerst van start. Hij reed mooi en lijkt daar zeer tevreden te zijn!

Ook Georg van Stein gaat snel van start. In de eerste ronde kon hij ook al goed mee met de snelsten, maar door de twaalf extra strafpunten door gevallen ballen zakte hij in de tussenstand. Na poort vijf viel er voor hem helaas ook in bal in de tweede ronde en in hindernis tien had hij een kleine storing waardoor het span terugkwam in tempo. Met acht strafpunten moet hij plaatsnemen onder Fredrik Persson.

In de eerste ronde leek Bram lang niet het achterste van zijn tong te laten zien. Hij reed vloeiend, beheerst en heel vriendelijk door de hinderissen heen. Toch liep hij ook een bal op, voor hem in hindernis tien. Met zijn tijd van 176.56 kon hij in de eerste ronde niet tippen aan Jérôme Voutaz, Boyd Exell en Koos de Ronde. In de tweede ronde voerde Bram het tempo gedurende zijn ronde op. Met zijn twee gevallen ballen in de tweede ronde eindigt hij op een totaalresultaat van 337.25 seconden.

Bram Chardon

Herstelde parcoursfout voor Jérôme Voutaz

Koos de Ronde was in de eerste ronde snel, al leek hij heel even de weg kwijt bij het inrijden van hindernis vier en een kleine correctie in hindernis tien, toen zijn paarden onderweg van de A naar de B bijna door de E wilden. In de tweede Ronde ging Koos opnieuw als een speer van start. Helaas nam hij de draai in de speedbox iets te kort, waardoor er een bal viel. Ook in hindernis 10 viel een bal. Daarna gaat hij als een speer naar de finish, maar helaas moet hij met minder dan twee seconden verschil plaatsnemen onder Bram Chardon.

Wild Card deelnemer Jérôme Voutaz ging in de eerste ronde als eerst van start. Met zijn tijd van 165.48 en twee gevallen ballen kon alleen Boyd dat resultaat verbeteren. Ook in de tweede ronde gaat Jérôme ervoor, het tempo ligt hoog en hindernis vier gaat vloeiend. Helaas valt op poort vijf een bal en in hindernis tien draait hij een extra cirkel na de A, waarbij hij door de E gaat. Hij herstelde zijn parcoursfout, maar keldert daarmee van de eerste plaats in het totaalklassement naar de laatste plaats.

Koos de Ronde

Boyd wint zeer overtuigend

In de eerste ronde was Boyd Exell de enige die alle ballen liet liggen én hij zette de snelste tijd neer. Met zijn tijd van 162.29 was hij iets meer dan drie seconden sneller dan Jérôme Voutaz. Voordat Boyd de ring binnen komt weet ook hij dat hij een grote voorsprong heeft op de rest. Hij rijdt naar vlot en vloeiend en laat zijn paarden op de lange lijnen goed opschakelen, maar neem geen risico en schakelt daardoor in de hindernissen en in de speedbox duidelijk terug. Ondanks zijn bal aan het eind van het parcrous eindigt hij op de geweldige totaalscore van 310.72.

Ondanks de ruime en overtuigende overwinnging van Boyd Exell, tellen de scores en plaatsingen van vanavond tellen niet mee voor de Wereldbekerpunten. Morgen wordt daar wel om gestreden. Dan gaan de deelnemers in omgekeerde volgorde van de einduitslag van vandaag van start.

Boyd Exell

