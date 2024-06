Genomineerde deelnemers EK Jeugdmennen Flyinge bekend

Elk land mag maximaal zes deelnemers per leeftijdscategorie afvaardigen. Dat betekent dus er maximaal zes Children, zes Junioren en zes U25 per land van start mogen gaan. Daarnaast kiest elk land minimaal één en maximaal twee menners per leeftijdscategorie die onderdeel is van het landenteam. Als er twee menners per leeftijdscategorie rijden voor het landenteam, telt alleen het beste resultaat. Het is uiterlijk één uur voor de veterinaire keuring definitief welke menners voor het Landenteam uit gaan komen. Het resultaat van deze menners telt dan mee voor het resultaat in de Landenwedstrijd.

Opvallend is het gemis van de Oostenrijkse jeugdmenners. Ondanks dat er genoeg animo was, heeft de Oostenrijkse federatie zijn deelnemers niet op tijd ingediend bij de FEI. Zij zullen dit jaar dus niet meedingen om de Europese titels.

De definitieve inschrijfdatum is 24 juni, hierna wordt de lijst met definitieve deelnemers bekend gemaakt.

Klik hier voor meer informatie en de genomineerde deelnemers

