Genomineerde deelnemers WK vierspannen Szilvásvárad bekend

Elk land mag negen deelnemers afvaardigen, waarvan er drie onderdeel zullen zijn van het Landenteam. De overige zes deelnemers rijden dus individueel mee. In totaal komen er 41 deelnemers uit 14 landen aan de start. In de Landenwedstrijd zal Nederland dit jaar zijn titel verdedigingen en Boyd Exell (AUS) is de regerend individueel kampioen.

