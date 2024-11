Gerco van Tuijl wint met grootste overmacht Menindoor Nijkerk

Gerco van Tuijl, de allerlaatste starter op zaterdagavond, wist de vierspan pony rubriek op fenomenale wijze met het grootste verschil op zijn concurrentie te winnen! Hij schrijft daarmee Menindoor Nijkerk voor de zesde keer op rij op naam. “Het was weer één groot feest, echt kicken”, laat Gerco na afloop aan Hoefnet weten.

Grootste rubrieken

Donderdagmiddag 31 oktober begon Menindoor Nijkerk met de enkelspan paarden, de grootste rubriek van de week. Maar liefst 44 aanspanningen verschenen achter elkaar in de baan voor de eerste ronde, om vervolgens ook allemaal de tweede ronde te rijden. Hiervan selecteerden negen menners zich voor de finale aan het eind van de dag. Door de gevallen bal van Brent Janssen moest hij Suzanne Roman, die foutloos bleef, nipt voor laten gaan. Zonder zijn bal was hij 0.11 seconden sneller geweest dan Suzanne. De overwinning ging in deze rubriek naar Sjerp Bouma, die ongeveer 2,5 seconden sneller was dan Brent en Suzanne.

Ook bij de enkelspan pony’s waren er meer dan veertig deelnemers. Anouk van de Beek wist uitstekend te scoren ondanks haar gevallen ballen in het eerste, het tweede en het finale parcours. Ze was in de eerste ronde namelijk maarliefst zes seconden sneller dan de rest en in de finaleronde had ze ook de snelste tijd. Helaas gooiden de ballen roet in het eten maar dat mocht de pret niet drukken! Een zesde plaats op zo’n wedstrijd is om naar huis te schrijven! Dirk Bastiaansen, de Europees kampioen U25 enkelspan pony van dit jaar, wist het dichtst bij de tijden van Anouk te blijven en liet meer één bal vallen. Hij won de enkelspan pony rubriek in Nijkerk. Ronald van Eik en Martin van Eik volgden op plaats twee en drie.

Kleine verschillen in finale

Bij de tweespan paarden waren de verschillen binnen de top drie minimaal. Daar waar Jelle Dijkhof meer dan vier seconden sneller was dan Wilco van Veluw, de nummer twee, viel er voor hem ook een bal. Met minder dan één seconde verschil won hij uiteindelijk alsnog de rubriek. Wilco van Veluw eindigde als tweede en Marcel Marijnissen eindigde dankzij zijn super snelle tijd -vier seconden sneller dan Jelle Dijkhof- en drie gevallen ballen op de derde plaats.

Broers Leliveld domineren tweespan pony’s

Bij de tweespan pony’s eindigden broers Jelle en Raymon Leliveld beide op het podium. Ze eindigden als eerste en derde. Sjoerd Lenssen was hen te snel af maar zag in de finale een bal vallen op poort vijf. Hierdoor eindigde hij tussen de broers in.

Jeldau de Vries – Fennema klasse apart

Bij de tandem pony’s was Jeldau de Vries – Fennema duidelijk een klasse apart. Zij won de finale, en daarmee dus de rubriek, met meer dan vier seconden voorsprong op haar concurentie. Dit is al een prestatie op zich, ware het niet dat er voor haar een bal viel op poort drie en negen. Nick van der Sypt, de nummer twee, liet alles liggen. Dat betekent dat Jeldau ondanks haar gevallen bal dus won, en meer dan twaalf seconden minder op het scorebord liep oplopen. Geweldig knap! De derde plaats bij de tandem pony’s ging naar Mike van der Sypt.

Zesde keer op rij winnaar Menindoor Nijkerk

“De pony’s stonden er geweldig aan afgelopen zaterdag”, laat Gerco van Tuijl aan Hoefnet weten. Hij won met meer dan vijf strafpunten verschil op de rest de laatste rubriek van Menindoor Nijkerk, de vierspan pony’s. “In de eerste ronde had ik een pechballetje op poort vier. Dat was ongeveer de meest simpele poort van het parcours, maar ik denk dat ik iets te vroeg opstuurde waardoor ik met het achterwiel de kegel raakte”, blikt hij kritisch terug.

“In de eerste ronde was het voorspan misschien nog een klein beetje zoekend, maar in de tweede ronde waren ze echt weer één blok. Als je ze zó voelen kan je ze overal insturen, dan weet je gewoon dat het goed komt, dat je de precisie hebt die je nodig hebt voor zo’n parcours.” De prestatie van Gerco komt niet uit de lucht vallen, hij won de afgelopen vijf jaar ook al de vierspan pony’s rubriek. “Maar mijn span loopt ook al acht jaar bij elkaar. Ik weet precies wat ik aan ze heb en zij weten dat ook van mij. Ik probeer elk jaar de grootste indoorwedstrijden van Nederland te rijden, maar ik moet eerlijk bekennen dat Nijkerk altijd de meest bijzondere is. Als je daar voor de finale binnen komt rijden en het publiek gaat al uit zijn dak voor je begonnen bent, dat doet echt iets met het team, de grooms en de pony’s. Je staat dan extra op scherp, dat is kicken.”

De weg kwijt

In de finaleronde was Gerco heel even de weg kwijt. “In de eerste twee ronden moesten we na hindernis elf linksom doordraaien, maar in de finaleronde niet. Ik was in de finale even helemaal de weg kwijt en vroeg aan mijn zus Danielle, die achterop stond, waar ik heen moest. ‘RECHTS’, zei ze. Ik stuurde naar rechts en liet de pony’s vertrekken, maar ik had toen alsnog geen idee waar we heen gingen. ‘ACHTER IN DE HOEK’, riep ze toen. Ik zag het en pikte het parcours daarna weer op. Dat was wel even schrikken, deze prestatie is echt teamwerk! Normaal gesproken staat Collinda, mijn andere zus ook achterop. Maar omdat zij nu zwanger is stond haar man Peter-Jan achterop. Ik ben hen super dankbaar!”

Hoe ziet het seizoen van Gerco er nu verder uit? “We zijn dit indoorseizoen begonnen in Utrecht, dat doen we bijna elk jaar. Daarna hebben we telkens om de week een wedstrijd gereden tot aan Nijkerk. We gaan nu een paar weken rust nemen, dat hebben de pony’s nodig en wij ook! Het is niet niks zo, wat ze voorgeschoteld krijgen op zo’n dag. In januari zullen we in Houten rijden, maar verder hebben we nog niet veel gepland. We doen het even rustig aan.”

