Gerrit Deen wint Van den Heuvel trofee

Dit jaar werd er weer een ronde over de Markt van Valkenswaard gemaakt, waar de deelnemers op een leuke manier aan het publiek werden voorgesteld. Daarna vertrokken de deelnemers richting Borkel en Schaft. Voordat de rijders bij de lunchpauze arriveerden stond er op het terrein van Boyd Exell nog een vaardigheidsproef klaar.

Na de lunch vervolgden de deelnemers de route naar België waar ze uitgenodigd waren op Landgoed Van De Wiel. Hier konden de deelnemers gebruik maken van een picknick, waarvoor een prijs beschikbaar werd gesteld. De prijs voor de picknick is gewonnen door Preetha Exell. Na afloop was de prijsuitreiking in het Rijtuigenmuseum Valkenwaard.

Van den Heuvel trofee voor Gerrit Deen

De familie Chr. Van den Heuvel uit Valkenswaard stelt elk jaar een Van den Heuvel trofee beschikbaar en deze is dit jaar gewonnen door Gerrit Deen uit Enkhuizen. Gerrit Deen deed mee met een zeer imposante Coach waarvoor 4 KWPN’s.

De prijswinnaar van de deelnemers die zich ’s morgens hebben laten jureren is in de rubriek vierspanspan Leo Verhagen uit Borkel en Schaft, Paarden tweespan Preetha Exell uit Borkel en Schaft en paarden enkelspan werd gewonnen door Irma Voorn uit Sevenum.

Bij de pony’s meerspannen ging de eerste prijs naar Erwin Veranneman Sinaai en de pony’s enkelspan is gewonnen door Ilse Sweens uit Riel.

De best geklede dame is Lieve Driesen uit Hamond en de best geklede heer is Stefan Christoffels uit Lanaken. Prijs voor de beste groom is Albert Voorn uit Sevenum. Tijdens de rit konden de deelnemers ook meedoen aan een puzzelelement. Deze is gewonnen door de passagiers op de koets van Michael Biesenbach uit Kurten (Duitsland).

Volledige jury uitslag

Paarden vierspan:

Leo Verhagen, Borkel en Schaft Daeley New York Coach 185 punten Gerrit Deen, Enkhuizen Coach 176,75 punten Ewald Bakker Coach 175,50 punten

Paarden tweespan:

Preetha Exell, Borkel en Schaft Spider Phaeton 187,50 punten Riny Rutjens, Weert Build op Broeck 18575 punten Stefan Christoffels, Lanaken Prive Omnibus 180,50 punten Urbain vd Voorde, Wachtebeke Officers Cart 179,75 punten Stan Beukers, Westerhoven Landauer 175,25 punten Co Wempe, Lunteren Mail Phaeton 173,75 punten

Paarden enkelspan:

Irma Voorn, Sevenum Spider Phaeton 179,25 punten Familie de Baerdemacker, Moerbeke Spider 177 punten

Pony meerspan:

Erwin Veranneman, Sinaai Jachtbreak 168,25 punten Nick van der Sypt, Zele Under Cut Gig 176,75 punten

Pony enkelspan:

Ilse Sweens, Riel Whiskey Gig 185,75 punten Peter Verhels, Bocholt Dogcart Retif Paris 182 punten Sylvie Devacht, Herzelen Under Cut Gig 178 punten

Puzzelelement:

Michael Biesenbach, Kurten Familie van Herik, Weesp Familie Kwinten, Borkel en Schaft Manon Thijssen, Velden

Peter Kwinten