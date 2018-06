Geslaagd SWM Hellendoorn onder perfecte omstandigheden

Met alleen wat regen op de aankomstdag en tijdens het verkennen op vrijdag, genoot iedereen van de prachtige bossen rond het wedstrijdterrein en de mooie grasbodem in de dressuurringen en de vaardigheid. Ook de ruime, prachtig gedecoreerde boshindernissen met boerderijdieren en landschappelijke elementen lagen mooi compact bij de manegehal.

Op zaterdag zette iedereen zijn beste beentje voor in de dressuur. Dressuurspecialiste Leonne van Gestel zette de beste score van de dag neer bij de paarden met 41,50 strafpunten. Het 12-jarige mentalent Jens Koning deed hetzelfde bij de pony’s met een score van 49,83. De vaardigheid was vanwege het smalle veld en de dicht op elkaar staande poorten, voor de meesten een uitdaging. Slechts enkele enkelspannen reden foutloos en binnen de tijd, ook de tweespan pony´s klasse L en M had een aantal deelnemers die de nulscore wisten te behouden.

De marathon op zondag kenmerkte zich door een wonderschoon A-traject door de iets heuvelachtige bossen en flinke strijd in de hindernissen waarbij de brug en waterpartijen uiteraard veel publiek trokken.

Rowan Timmer, tweespan pony´s klasse L, zette over de gehele wedstrijd het beste resultaat neer met een score van 114,26 strafpunten. Alle prijswinnaars werden beloond met een heerlijk vleespakket aangeboden door Slagerij Pennings uit Nijverdal.

