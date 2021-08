Geslaagd SWM – meetmoment District Zuid in Ysselsteyn

De twee dagen voorafgaand aan het meetmoment kon er onder wisselende weersomstandigheden (beetje zon, beetje regen en een gigantische regenbui met onweer tijdens de briefing op zaterdag, waarbij iedereen dus gelukkig in de tent kon schuilen) verkend worden in de ruime vaardigheid en de hindernissen. Omdat er voor het verkennen ruim tijd werd uitgetrokken, was het nooit echt overbevolkt in de hindernissen …. coronaproof dus!

Zondag waren de weergoden tot ver in de middaguren goedgezind en het B – traject bleef prima te rijden. De bodem kon het water goed aan.

De vaardigheid had mooie lange lijnen, oogde niet heel moeilijk, maar toch bleven er over de hele dag gezien slechts vijf combinaties foutloos en binnen de tijd. De marathon omvatte alleen een B-traject en zes hindernissen, zonder A-traject omdat er voor de vaardigheid en marathon al op een flink terrein losgereden kon worden. De hindernissen waren wisselend, van ruime, makkelijk te rijden lijnen tot hindernissen met veel keuze tussen korte technische en langere ‘vierspan’ – lijnen. Bij H3 en H4 zat een tricky moment in de startfinishlijn, waar in een boog in en uitgereden moest worden. Oppassen dus, want de verkeerde kant pakken lag op de loer. Eén combinatie was onfortuinlijk in de waterbak, maar dit is goed afgelopen.

De dag is in een uitstekende sfeer verlopen en na afloop van de wedstrijd kon iedereen heelhuids het terrein verlaten.

Niels en Carlo Vermeulen