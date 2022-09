Geslaagde CIAT Weert bij Rijo Stables

Op vrijdag arriveerde het internationale deelnemersveld met 28 deelnemende combinaties uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, België en Polen in Weert en werden door Riny en Jolanda Rutjens hartelijk ontvangen.

Het was voor gastheer Riny een bijzonder moment om de Poolse rijder Roman Kusz weer de hand te kunnen drukken. “Twintig jaar lang reden wij beiden op hoog niveau in de internationale mensport. Roman heeft twintig uur autorijden voor ons weerzien over gehad. Dat vind ik heel bijzonder!”, vertelt Riny.

’s Avonds was er een sfeervolle landenavond waarbij de hapjes en drankjes afkomstig uit – en kenmerkend voor hun eigen land werden meegebracht en gedeeld door de deelnemers zelf.

Uitstel programma door zware regenval

Aanvankelijk zou het programma op zaterdag beginnen met de presentatie, gejureerd door twee Engelse en een Nederlands jurylid, maar de zware regenval gooide roet in het eten. Om de kostbare koetsen, tuigen en kleding te sparen werd het gehele programma verplaatst naar zondag.

In plaats daarvan organiseerde de familie Rutjens een heerlijk en gezellig diner op zaterdag.

Op zondag kon het programma dan toch doorgang vinden. De presentatie vond om 8.00 uur plaats in de rijhal. Daarna begonnen de deelnemers aan de ‘routier’, een tocht van zeventien kilometer met daarin opgenomen vijf hindernissen en om 14.00 uur legden de deelnemers een kegelparcours af.

De prijsuitreiking volgde om 17.00 uur en het geslaagde weekend werd afgesloten met een gezellige barbecue.

De familie Rutjens bedankt iedereen die deze CIAT mogelijk heeft gemaakt en laat weten dat er volgend jaar weer een nieuwe CIAT georganiseerd wordt.

Klik hier voor alle uitslagen

Klik hier voor het fotoalbum

Prijsuitreiking