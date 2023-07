Geslaagde dressuur-en vaardigheidswedstrijd in Barsingerhorn

De rubriek enkelspan paarden ontaardde in een spannende strijd om de winst tussen Peter Visser met zijn jonge paard Nonk en Siem Huiberts met zijn paard Indy Rota. Uiteindelijk trok Siem aan het langste eind en won met 0,5 punten voorsprong. De dagprijs van MeaSure voor de hoogste dressuurscore ging naar René Markering met zijn paard Larsson. Het duo behaalde 210 en 212 punten.

In de vaardigheid was het vooral spannend bij de klasse L enkelspan pony’s. Vader Barry Stoop nam het op tegen zijn bijna 14-jarige dochter Melissa, waarbij Melissa met Pokerface in het eerste parcours de beste was en de winst mocht opstrijken. Kees Kroon eindigde met zijn pony Elcon His Majesty in de eerste ronde nog tweede, maar wist de tweede omloop te winnen.

De wedstrijd werd afgesloten met een gezellige barbecue op het zomerterras.

PSV Bucephalus organiseert op 19 juli en 10 september wederom een dressuur-en vaardigheidswedstrijd.

Klik hier voor de uitslagen.

Daniëlle Hoogstraten – Van der Vlis met haar pony Hoogstraten Service Rambo