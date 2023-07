Geslaagde dressuur-en vaardigheidwedstrijd in Barsingerhorn

Tijdens het opbouwen klaarde het weer op, stopte het met regenen en werd het zelfs zonnig. Deze keer was de vaardigheid opgebouwd met een u-hindernis, een technische bochten-combinatie op de mooie Zorgdrager bodem. Tegen het einde van de vaardigheid werd de lucht steeds donkerder en kregen de laatste deelnemers en alle medewerkers in het parcours te maken met een enorme plensbui.

Vaardigheid

In totaal vier menners kwalificeerden zich voor de barrage, die alleen over het eerste parcours werd verreden. Siem Huijberts reed twee mooie foutloze L omlopen met zijn paard Indy Rota en deed dit feilloos over in barrage. Gerard Schenk gebruikte de wedstrijd als training voor de Hippiade en deed dit in de klasse ZZ met zijn paard Vito. Hij reed ook twee mooie omlopen en een foutloze barrage.

In de sulky rubriek was het Lindsey Heijne die na lange tijd weer in de ring verscheen met haar toppony Toliene. Door 0,02 tijdsoverschrijding kwam ze helaas niet in aanmerking voor de barrage, maar het was alsof ze niet weg was geweest. Ze wist beide omlopen te winnen.

Daniëlle Hoogstraten-Van der Vlis bleef met haar pony Rambo in de klasse Z foutloos en zette de snelste tijden neer. Ze won hiermee de dagprijs bestaande uit een heerlijk luxe broodpakket.

Met het mooie span zwarte pony’s was het Karlijn Conijn die in het eerste rondje binnen de tijd alle ballen op de pionnen kon houden en een mooie tijd in de barrage neerzette. Dit span liep daarvoor twee nette dressuurproeven met Karlijn’s moeder Marjolein Boerlijst. Marjolein verzamelde 200 en 206 punten en behaalde daarmee de hoogste dagscore en mocht de dagprijs voor beste dressuur in ontvangst nemen.

Lindsey Heijne

Dressuur

Melissa Andrea-Luiten reed met haar pony Day twee nette proeven in de klasse B en met het commentaar ‘’klaar voor de klasse L’’ was ze zelf ook zeer tevreden. In de klasse L/M was het Sebastiaan Hermus met zijn paard Foke fan d’ald Loop die twee keer in de prijzen viel. In de eerste proef werd hij eerste met 195 punten en in de tweede proef tweede met 192,5 punten. In de eerste proef werd Rob van den Berg tweede met 189,5 punten. Ook hij was zeer tevreden met zijn eerste klasse M-proef. In de tweede proef was het René Markering die met zijn paard Larsson een nette 198,5 punten bij elkaar reed, goed voor de eerste prijs. In de klasse Z was het René Dekker met zijn paard Josephine die beide proeven eerste werd met winstpunten.

Klik hier voor de uitslagen.

Karlijn Conijn