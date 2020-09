Gezellig én coronaproof Lunters Daagje Peerdsturen

Met een vol deelnemersveld van bijna tachtig aanspanningen ging het Lunters Daagje van start met een dressuurproef, vaardigheid, een wegtraject en zes, meest natuurlijke, marathonhindernissen.

Er was geen prijsuitreiking, maar desondanks was het genieten voor de deelnemers en het publiek dat deze wedstrijd door kon gaan. De enige prijs die wél werd uitgeloofd was de Cees van Wijngaarden – wisselbokaal: een prijs voor de meest paardvriendelijke menner van het evenement. Deze ging naar Monte Visser met zijn vierspan paarden.

Monte Visser