Gezelligheid en spannende strijd in Putten

Veel keuzes

Parcoursbouwer René Schuiling had mooi gebruik gemaakt van de ruimte in de piste. Alle drie de marathonhindernissen kenden veel mogelijkheden en zo zag je veel verschillende routes. Ook de lijnen van hindernis naar hindernis waren uitdagend. Je kon met extra risico, bijvoorbeeld door het rijden van een geneutraliseerde poort, een strakkere lijn rijden. Maar ook kon je meer snelheid ontwikkelen door juist een ruimere bocht naar sommige kegelpoorten te nemen. Tijdens het parcours verkennen kostte dat sommige menners wat hoofdbrekens en er werden veel voors en tegens afgewogen.

Snelle Suzanne

Het dagprogramma bestond uit de voorrondes van de enkelspanrubrieken en de tweespan pony’s. De besten daarvan reden in de avond een finale. De tweespan paarden en de vierspannen en tandems reden in de avond twee manches over het finaleparcours, waarna het klassement werd opgemaakt.

In de finale enkelspan paarden won Suzanne Roman met haar supersnelle paardje Cas. Na de winst in de voorrondes gaf hij ’s avonds in de finale opnieuw alles en waren ze iedereen te snel af. Sjerp Bouma en Jaap de Vries golden ook als grote kanshebbers, maar werden door Suzanne naar de tweede en derde plek verwezen.

Magic doet het weer

Anouk van de Beek had tijdens haar thuiswedstrijd twee troeven in handen. Haar jonge pony Jus moest vooral ervaring opdoen. Hij liet in de tweede manche veel verbetering zien en was toen een stuk sneller. Met haar crack Magic Power ging ze natuurlijk voor de winst en dat lukte, ondanks het sterke deelnemersveld in deze finale. Anouk reed een razendsnelle en foutloze finale. Met 118,93 was ze de beste van de avond. De strijd om plaats 2 ging tussen Demi van den Brink en Dirk Bastiaansen. Beiden reden foutloos, maar Demi was 0,24 (!) van een seconde sneller dan Dirk.

Weer winst voor Wout Kok

Nadat het voor tweespan ponymenner Wout Kok op zijn laatste wedstrijd een beetje tegen zat, sloeg hij in Putten genadeloos toe. Zijn gereden tijd van 118,7 was supersnel en een afgeworpen bal stond zijn overwinning niet in de weg. Raymon Leliveld stond in de voorrondes nog aan kop, reed een foutloze finale, maar hij kwam een krappe seconde tekort op Wout Kok en werd tweede.

De pony tandems en vierspannen namen het tegen elkaar op in één rubriek. De strijd ging vooral tussen vierspanmenners Gerco van Tuijl en Eline Geurs. Dit keer pakte Eline de overwinning. Bij de tweespan paarden won Bram Chardon en Antonie ter Harmsel schreef de vierspanrubriek op zijn naam.

Suzanne Roman (hier tijdens Indoor Nijkerk) won bij de enkelspan paarden

