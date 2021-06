Gezelligheid en sportiviteit tijdens trainingsdag bij Tuigenmaker Van der Wiel

Onder zomerse omstandigheden mochten de aanwezigen op het ‘biljartlaken’ van de tuigenmaker een proef naar keuze – van B tot FEI-niveau – rijden, gejureerd en becommentarieerd door twee internationale juryleden. Henk reed zelf ook mee met een prachtige Andalusiër voor de presentatiewagen.

Na de dressuur lag de vaardigheid er tussen de bomen, de boomhut en het maaiveld uitnodigend bij, met twee oxers en een zigzag om te oefenen. Ringmeester Ad van Gestel hield de scores bij, want hoewel wedstrijdelementen niet toegestaan zijn, is het voor de meeste menners toch interessant te weten of ze foutloos binnen de tijd kunnen rijden.

Creatief

De prijsuitreiking werd door Henk van der Wiel creatief opgelost: niet de winnaars werden beloond, maar alle grooms en vrijwilligers kregen een mooie plaat en een boek uit de collectie van de tuigenmaker. Daarnaast verlootte hij een compleet boekenpakket uit de Achenbach-serie, dat middels lootje trekken werd gewonnen door Dirk van Beckhoven.

De dag werd afgesloten met een dankwoord aan de gastheer die in de bloemetjes werd gezet, maar ook Jeanette Hoens en haar team kregen een fijn applaus voor de organisatie van deze heerlijke trainingsdag!

Klik hier voor het fotoalbum

