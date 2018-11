Gezelligheid en topsport tijdens Euregio Indoor mennen Denekamp

Mark Weusthof

Het parcours, ontworpen door Bennie Steenblik, werd voor het eerst door alle rubrieken op dezelfde dag verreden. Om 12.00 uur ging het spektakel van start met de Twente Cup rubrieken enkel- en tweespan pony, enkelspan paard en de jeugdrubriek, waarbij er flink gestreden werd om bij de beste vier van de rubriek te eindigen voor een plaats in de finale. Vanaf 18.30 uur werden de finales verreden met aansluitend de vierspan paarden, tweespan paarden en vierspan pony’s.

Bij de enkelspan pony’s reed Larissa Reints een superronde en in een tijd van 106,13 seconden, ruim veertien seconden sneller dan de nummer twee en was daarmee de snelste van de avond. Jorn Elburg verwees de als eerst geplaatste Kai Kamphuis naar een tweede plek bij de tweespan pony’s. In de rubriek enkelspan paard ging de winst naar, de voor eigen publiek rijdende, Gerard Schut. Theo Spit uit Losser werd op ruim vier seconden achterstand tweede.

De rubriek tweespan paarden was het klapstuk van de avond. Er werd een felle strijd geleverd tussen onder andere Mark Weusthof, Rens Egberink, Raymond Letteboer en de enige dame in het sterke deelnemersveld, Renate Hofkes. Mark reed zeer constant en liet de klok in beide manches stilzetten op 118 seconden. Ook Raymond maakte geen fouten en werd tweede. Rens Egberink moest in iedere rit een balletje incasseren maar werd door zijn snelle basistijd fraai derde. De uit Winterswijk afkomstige Renate Hofkes met haar mooie span bruine paarden werd vierde en Alfons Engbers met zijn relatief jonge span vijfde.

In de rubriek vierspan pony’s kwamen er slechts drie combinaties aan de start: Marijke Hammink, de uit België afkomstige Kenny Kanora en Florian Meissner, maar om het publiek te vermaken opperden de deelnemers het lumineuze idee om de bijrijders ook te laten rijden, waarbij Rob Dijkhuis zelfs van de tribune werd gehaald! Marijke Hammink was iedereen te snel af, gevolgd door Kenny Kanora en Michael Bügener die met de pony’s van Marijke reed.

De vierspanrubriek werd een tweestrijd tussen Huib Pater en Nico Avezaath waarbij Huib aan het langste eind trok.

Alfons Engbers