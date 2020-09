Gezinsuitbreiding voor Glenn Geerts

Josefien woog bij de geboorte 3680 gram en is 50,5cm lang. Aangezien Josefien zich vorige week al aandiende, moest Glenn zich op het laatste moment terugtrekken voor de wedstrijd in Lähden. Uiteindelijk duurde het nog even voordat de gezonde dochter ter wereld kwam, maar moeder en dochter maken het goed en vader Glenn is zeer trots!

Namens het Hoefnet Team van harte gefeliciteerd!

