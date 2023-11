Gezocht: Stagiaire redactie MP Horses

Tijdens de stage ben je betrokken bij bovenstaande titels. Daarnaast ga je aan de slag met taken als marketing, schrijven, fotograferen en het maken van video’s. Het is aan jou wát je wil leren! Je krijgt verantwoordelijkheid en ruimte om je persoonlijk te ontwikkelen. Wij moedigen eigenheid, creativiteit en ambitie aan. Bij ons kan en mag je namelijk zijn wie je bent en krijg je de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen. Een unieke kans dus om veel ervaring op te doen! Oh ja, wij werken bijna allemaal vanuit huis en onze overlegstructuren zijn voornamelijk online. Dus ook als je niet direct in de buurt van Woudenberg (daar waar ons kantoor is) woont, kan je gewoon reageren!

Profielomschrijving:

HBO-opleiding

Je bent enthousiast, assertief en gedreven

Je vind het leuk om content te maken

Goede beheersing van de Nederlandse taal

Je kan zelfstandig aan projecten werken

Ben jij die enthousiaste en leergierige stagiair die wij zoeken? Stuur dan jouw CV en motivatie naar officeassistant@mphorses.nl!