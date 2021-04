Gezonde New Forest pony – tweeling geboren bij Johan de Hoop

Johan vertelt: “Parel was al drie weken over tijd en voordat ik ’s ochtends naar mijn werk ging heb ik nog bij haar in de stal gekeken. Ik dacht: ‘dit gaat niet lang meer duren’. Rond lunchtijd kwam ik thuis, liep direct naar de stal en zag een veulen liggen. En nog eens kijken … er lag er nog eentje! Niet veel later stonden beide veulens en liepen ze vrolijk door de stal.”

Gezond geboren tweeling is zeldzaam

Hoewel het uniek is en meestal de krant haalt, is een tweelingdracht bij paarden en pony’s niet wenselijk. In veruit de meeste gevallen sterft namelijk één of beide veulentjes al tijdens de dracht, tijdens de bevalling, of net daarna. Om deze reden wordt er vaak voor gekozen om één van beide vruchtjes in een vroeg stadium van de dracht af te knijpen. Het gebeurt echter wel eens dat een tweelingdracht niet wordt opgemerkt en er pas tijdens de geboorte blijkt dat er iets meer beentjes dan normaal naar buiten willen.

Johan vervolgt: “Er was niemand thuis, de merrie heeft het helemaal zelf gedaan. Gelukkig was het al de derde dracht voor Prinses Parel. De veulens, een hengstje en een merrie drinken beiden goed, zijn gezond en staan onder toezicht van Dierenartsenpraktijk Meerkerk. We hebben ze Hertog Jan en Hertogin genoemd.”

Echte sportpony's

Prinses Parel en vader Rex (v. Hattrick Vogue) zijn allebei New Forest pony’s en gefokt door Johan’s broer Kees de Hoop. Johan is een fanatieke wedstrijdmenner en boekte met Parel al een aantal mooie successen. Hij was o.a. SWM Districtskampioen, KNHS kampioen vaardigheid klasse L en behaalde al eens een derde en vijfde plaats tijdens Indoor Nijkerk. Johan’s dochter Marit is actief in de mensport met Prinses Parel’s halfbroer Zorro, ook gefokt door Kees.

Johan vertelt: “De lijn waar mijn broer en ik nu mee fokken is een lijntje met echte sportpony’s: heel werkwillige dieren en lief in de omgang. Rex zelf is nog niet actief in de sport, maar met zijn moeder wordt gemend en Hattrick Vogue is actief in de springsport.”

Schoolles in de paardenstal

Johan kijkt vooruit: “Prinses Parel is nu zestien jaar en kan zeker nog even mee in de mensport. De veulens zijn gefokt voor de toekomst. We willen ze over een paar jaar zelf opleiden en hopen natuurlijk dat ze net zo succesvol worden als hun moeder.

Mijn dochter Marit vindt haar online lessen nu helemaal niet erg! Ze volgt haar school nu voornamelijk in de paardenstal. De veulens zijn nog maar zo kort bij ons, maar nu al onmisbaar!”

Prinses Parel met haar kroost

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.