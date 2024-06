Goede marathondag in Geldrop, met vijf (ex) wereldkampioenen

Het grootste gedeelte van het deelnemers had slechts te maken met lichte buitjes. Er werd vlot gereden en mooie prestaties neergezet.

Leuk detail van de deelnemerslijst in de marathon was dat deze de namen van maar liefst vijf (eigenlijk zelfs zés) individuele (ex) wereldkampioenen bevatte: de huidig wereldkampioen tweespan paarden én ex-wereldkampioen enkelspan pony’s Martin Hölle, de huidig wereldkampioene tweespan pony’s Rodinde Rutjens, de ex-wereldkampioen vierspan pony’s Bram Chardon en ex-wereldkampioenen tweespan paarden Theo Timmerman en Harrie Verstappen.

Bram Chardon: "Jeugd op weg naar EK Zweden ontwikkelt zich goed"

Bram had in de ochtenduren de taak om de jeugd te observeren. Na de wedstrijd legt hij uit: “Ik heb vandaag een flinke ontwikkeling gezien binnen de jeugdselectie. Ze gaan werkelijk met sprongen vooruit. Hoewel ze tevens elkaars concurrenten zijn (er zijn slechts zes plaatsen te vergeven, waarvan twee voor het nationale team), steunen ze elkaar, helpen ze elkaar, groomen ze bij elkaar en lenen ze spullen uit aan elkaar. Oftewel, ze helpen elkaar naar ‘next level’! Dat is zo mooi om te zien: ze maken elkaar beter, en daarmee gaat het niveau van de hele groep omhoog. In de komende twee weken wordt de definitieve selectie bepaald, en over vier weken gaan we met dat team naar het EK in Zweden.”

Het programma verliep vlot en gesmeerd. Veel vrijwilligers op de been en ondanks het verslechterende weer waren de aanwezigen, zowel in en buiten de hindernissen, in een uitstekende stemming.

De hindernissen waren soms vlot en lang gelijnd te rijden, maar de goedgetrainde krachtige en wendbare paarden hadden ook mogelijkheden om korte lijntjes te rijden die veel tijd konden schelen.

Aan het eind van dag werden de prijzen verdeeld en om nogmaals een leuk detail te noemen: in deze wedstrijd was niemand soeverein. Oftewel, in geen van de rubrieken met meer dan één deelnemer wist iemand alle drie de onderdelen op zijn naam te zetten. De concurrentie en strijdvaardigheid is groot!

Uitslagen

Het eindklassement:

– 1PoL: Wendy Boeckhout (5e marathon)

– 1PoM: Chantal van der Wijst (1e marathon)

– 2PoL: Irma Teunissen (1e marathon)

– 2PoM: Lonneke van der Eijnden (2e marathon)

– 4PoL: Johan Beliën (1e marathon)

– 4PoM/Z: Chantal Brugmans ( 3e marathon)

– 1PaL: Danny Geraerts (2e marathon)

– 1PaM/Z: Marleen van Straaten (1e marathon)

– 2PaM: Annelies Thielen (4e marathon)

– 2PaZ: Bram Chardon (1e marathon)

– 4PaM/Z: Tor Van Den Berge (1e marathon)

Children: Lotte Letteboer (2e marathon)

Junioren: Joris Lauwers (2e marathon)

U25: Dirk Bastiaansen (1e marathon)

Harrie Verstappen

