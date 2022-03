Goede resultaten op Districtskampioenschap dressuur West

Er gingen 60 combinaties van start en omdat het kampioenschap werd verreden over twee proeven, waren er in totaal 120 proeven te zien. De organisatie is tevreden met de grote deelname.

Er werd in meerdere rubrieken zeer goed gereden waardoor mooie resultaten zijn behaald.

De kampioenen zijn:

Enkelspan pony:

Klasse B: Nienke van der Burgh – Incredibles Job. Score: 63%

Klasse L: Pieter Versteege – Amigo. Score: 69%

Klasse M: Ellen Wijdenes – Werntnall Red Fox. Score: 69%

Klasse Z: Nadja Broos – Big Boy. Score: 60%

Tweespan pony’s:

Klasse B: Nienke van der Burgh. Score: 66%

Enkelspan paard:

Klasse B: Pieter Versteege – Laurina. Score: 66%

Klasse L: Nicole Verburg – Flynn. Score: 71%

Klasse M: Kim de Groot – Gerritje. Score: 67%

Klasse ZZ: Leon van der Wekken – Eline. Score: 62%

Pieter Versteeg is Districtskampioen dressuur West in de klasse L