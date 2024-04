Goede start van outdoorseizoen in Eefde voor Renate Hofkes

Ook in Eefde was het resultaat van de vele regenval te merken. De dressuurterreinen waren goed, maar in de vaardigheid en marathon was het zwaar en modderig. Een goede conditietest zo aan het begin van het seizoen, maar de organisatie deed er alles aan om de modder te beperken. Zo gold er onder andere een omleiding op het terrein voor de deelnemers als zij van de dressuur naar de vaardigheid gingen, zodat het B-traject van de marathon zo veel mogelijk gespaard gebleven kon worden.

23 strafpunten voorsprong

De modder was ook even wennen voor Renate Hofkes, die de rubriek tweespan paarden klasse M/Z met grote voorsprong won. “Mijn zes- en zevenjarige tuigpaarden zijn heel sterk, zij bleven super goed aanpakken. Maar het was de koets die door de modder niet nastuurde, waardoor er in de vaardigheid vijf ballen vielen. Dat was telkens op een oxer. Jammer, omdat ik de dag zo goed begon met een fijne dressuurproef”, blikt ze terug.

Met haar dressuurscore van 62.73 strafpunten was ze naar eigen zeggen ‘dik tevreden’. “Het kan natuurlijk altijd beter, dat staat vast. Maar buiten die ene taktfout om, heb ik geen fouten gemaakt in de proef. In het paasweekend zijn we verhuisd, we zijn ons nieuwe huis nu flink aan het verbouwen. Ik was dus allang blij dat ik de proef onthouden had én het vaardigheid parcours! Het haalt je toch uit je focus, zo’n verhuizing. Maar de paarden waren top, ik was super blij dat ik na de dressuur en vaardigheid bovenaan stond! In de marathon zijn ze namelijk erg sterk: ze zijn wendbaar en vlug. De perfecte combinatie.”

Renate won zondag de marathon met bijna zestien punten verschil op haar concurrentie en sloeg daarmee en gat van meer dan 23 strafpunten tot de nummer twee. “Ja, ongelofelijk. Vorig jaar was er elke wedstrijd wel iets dat tegen viel, vaak waren mijn paarden net iets te kijkerig of te scherp. We hebben daarom besloten om het indoorseizoen 2023-2024 wedstrijden te blijven rijden, om de paarden extra ervaring op te laten doen. Dat de puzzelstukjes dan op de allereerste outdoorwedstrijd al op zijn plaats vallen is geweldig! Ik hoop dat we dit vast kunnen blijven houden, of misschien zelfs iets kunnen verbeteren. Daarmee doel ik voornamelijk op de dressuurscore.”

Renate Hofkes

Opvallende prestaties van Jurgen Bolt en Wouter Nieuwenhuis

Ook Jurgen Bolt (enkelspan paard klasse M/Z) en Wouter Nieuwenhuis (enkelspan pony klasse L) wisten afgelopen weekend met overmacht hun klasse te winnen. Wouter Nieuwenhuis won met meer dan elf strafpunten verschil en Jurgen Bolt gaf zijn concurrentie met bijna vijftien strafpunten verschil het nakijken.

Wouter Nieuwenhuis

