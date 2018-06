Goede wedstrijdformule in Nijkerkerveen

De beste score in de dressuur op vrijdag werd gerealiseerd door Tamara Pijl met Dex. Zij scoorde 41,83 in de klasse Z enkelspan pony en werd door alle juryleden unaniem op de eerste plaats gezet. Dat gold ook voor Ans van der Velden met Ceasar in de FEI proef bij de enkelspan paarden die het mooie resultaat van 46,31 boekte.

Bijzondere vierspannen

Viel er op vrijdag nog een verdwaalde bui, op zaterdag was het ideaal marathonweer. Droog en niet te warm voor de paarden. De marathon was overzichtelijk met alle zes de hindernissen op een rij en daar tegenover de catering. De hindernissen waren niet eenvoudig en kenden veel mogelijkheden. Ook de waterpartij en de hindernis op een bult waren selectief en vergden concentratie. Maaike Lafeber (1pa) en Jan Leen Boot (tweespan pony) vonden hun Waterloo op de bult. En er werden ook best wat fouten in het parcours gemaakt. Bij de vierspan paarden waren er twee blikvangers: de Chileen Jorge Gutierez en Paul Sueters. Gutierez had zijn trainers Koos en Marie de Ronde als groom en viel op door zijn rustige en nette manier van rijden ondanks zijn minimale ervaring. Paul Sueters kan wel een knap potje sturen, maar bij hem vielen de kleur en de combinatie van de paarden op. Hij reed met een achterspan Friezen (Olger en Hessel) en een voorspan schimmels: Jelmer en Vito, die eerder door Ito Werkman werden uitgebracht. Deze twee tweespannen vormden in handen van Sueters een uitstekend en mooi gelijk gaand vierspan.

Aan elkaar gewaagd

De marathon was het spannendst bij de enkelspan paarden. De onderlinge verschillen waren minimaal en uiteindelijk reed Jaap van der Horst de winnende tijden. Hij was zelfs sneller dan lokaal favoriet en snelheidsduivelin Elsbeth Broekhuis met Phiero.

Geert van Dijk zette zijn pony’s Pasadena en Lady Luna afgelopen winter voor de lol naast elkaar in de indoormarathons, maar heeft er buiten een razendsnel marathonspan aan. Hij won de marathon in de M-rubriek voor tweespannen. Arie Dibbits zou de marathon dik hebben gewonnen met zijn jonge paard Hert bij de enkelspannen paard klasse M, als hij geen traject strafpunten had gekregen. Hij had de Z-tabel gehanteerd, in plaats van een overzicht met de tijden uit de M-klasse. Nu ging Eva Koops er met de marathonwinst vandoor.

Elsbeth Broekhuis (hier op archiefbeeld) maakte het spannend en won nipt haar rubriek

Per klasse: mooie formule

Op zondag werd op de graspiste de vaardigheid per klasse afgewerkt. Parcoursbouwer René Schuiling maakte van deze mogelijkheid gebruikt door flink niveauverschil aan te brengen in de parcoursen van de verschillende klassen. Het bleek een wedstrijdformule die recht doet aan de klasse-indeling: een aanrader voor andere driedaagse wedstrijden. Geen gedoe voor de menners in de klasse L met gele hoezen. Er stond gewoon een ABC-combinatie in het parcours, dat nog voldoende selectief was. Ian van Dasselaar en Jorn van Olst bleven foutloos bij de tweespan pony’s, maar Maaike Kraay kon zich enkele tijdfouten permitteren en reed naar de overwinning in de wedstrijd.

Steeds spannender

De spanning in de wedstrijd werd met de vaardigheid als slotonderdeel opgevoerd. Arie Dibbits revancheerde zich voor zijn marathonblunder en reed foutloos. Zo kon hij alsnog het oranje lint mee naar huis nemen. Bij de ponytweespannen waren geen foutlozen in de M-klasse. Elise Borgstijn liet alle ballen liggen, had enkele strafpunten voor tijdsoverschrijding en won daarmee voor het eerst in haar mencarrière een samengestelde wedstrijd.

Elise Borgstijn won de tweespan pony's klasse M

Oxers en blauwe poorten

In de klasse Z deed de parcoursbouwer er nog een schepje bovenop. Het maximum van drie oxers stond opgesteld, waarvan er eentje versmald was. De hindernissen 1 en 2 waren al gelijk oxers, wat de menners gelijk op scherp zette. Daar kwam bij dat de tijdslimiet ook niet makkelijk te halen was.

Marissa Schuiling hield de schade beperkt en stelde de overwinning in haar rubriek (

1poFEI) veilig, achter marathonwinnares Manon van Kasteren. Tamara Pijl won na dressuur en marathon ook de vaardigheid in de gewone Z-klasse enkelspan pony en pakte de overwinning. Nadat pony Dex herstelde van een blessure is ze aan een goede come-back bezig.

Laatste starter Elsbeth Broekhuis ging in de klasse Z enkelspan paard met een ruime marge van start. Toch werd het nog heel spannend, want ze maakte flink wat fouten. Uiteindelijk kon ze zich de 14,86 strafpunten nog net permitteren om Henry Bast met Gienirma voor te blijven. In de FEI-klasse bij de enkelspannen paard reed Saskia van Heesch als enige een foutloos parcours binnen de tijd. Haar 20 strafpunten opgelopen in de marathon door een herstelde parcoursfout hielden haar af van een hoge klassering. Frank van der Vegt liet met Cosmo alle ballen liggen en liet alleen 2,79 strafpunt voor tijdsoverschrijding noteren. Dat was genoeg voor de overwinning. Hij heeft zijn zinnen gezet op WK-deelname en toonde zich in vorm in Nijkerkerveen. Het verschil met de nummers twee en drie, Joop Gommers en Eline Houterman was gering, wat aantoont hoe spannend de wedstrijd was.

Klik hier voor alle uitslagen

Frank van der Vegt (hier op de foto in Kronenberg) won de FEI rubriek enkelspan paard