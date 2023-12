Gouden FEI Badge of Honour voor Tinne Bax

FEI Badge of Honour

De FEI Badge of Honour is er voor menners die, zonder diskwalificatie, eliminatie of vrijwillige opgave deelnemen aan Wereld- of Europese kampioenschappen.

Na twee succesvolle deelnames hebben menners recht op de bronzen Badge of Honour. Na vier deelnames volgt het zilver en het gouden ereteken wordt toegekend na een succesvolle deelname aan zes WK’s of EK’s. Tinne Bax nam al 10 maal deel aan een WK met haar succesvol vierspan pony’s, dus het gouden ereteken is meer dan verdiend.

Bron: Galop.be

Tinne Bax eindigde als vierde op het WK Ponymennen 2023