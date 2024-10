‘Gouden Groom’ Cobus Verberne overleden

‘Zelfstandig timmerman’ Cobus (Co) was een echte paardenliefhebber die vanaf jongs af aan al ‘pèrdjes’ had, zoals hij als Gouden Groom met een Zilveren Jubileum vertelde in het interview dat hij in 2020 met MenSport had. Vanaf 1994 tot en met 2012 vormde Co een menteam met paardenman Martin van den Broek. Na Martins overlijden in dat jaar, werd hij de vaste groom van Martin’s partner Leonne van Gestel tot zij stopte met de actieve wedstrijdmensport.

Samen met Martin en Leonne heeft hij vele successen behaald in nationale en internationale wedstrijden, NK’s, EK’s en het WK. Maar ook tijdens trainingen en gezellige ritten was Co altijd van de partij.

Helaas is Cobus, enkele weken na een succesvolle operatie, plotseling onwel geworden en is daarna overleden. Cobus is 71 jaar geworden.

Het Hoefnet-team wenst zijn vrouw Annelies, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe!

(Het gehele artikel over Gouden Groom Cobus Verberne is te lezen in MenSport nr. 2 uit 2020)

Cobus Verberne

