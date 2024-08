Grandioze eerste samengestelde menwedstrijd in Panningen.

Opnieuw beginnen.

Nadat er een einde kwam aan ruim 30 jaar samengesteld Ysselstein, moest Menvereniging Peel en Maas op zoek naar een andere locatie. Dit vonden ze bij John Steegh, eigenaar van Hippisch Centrum Caprilli te Panningen. Een groot stuk braakliggend stuk grond met wat bomen en stronken, waar je even doorheen moest kijken. De koppen werden bij elkaar gestoken en met man en macht werd er aangepakt. Een loonwerker werd ingezet om de stronken te verwijderen, een bult te maken en een waterbak werd uitgegraven. Struiken werden verwijderd en nieuwe bomen aangeplant, er werd gras ingezaaid en toen kon het opbouwen beginnen. Met de hulp van verschillende sponsors werden er 6 prachtige hindernissen gerealiseerd, die centraal bij elkaar liggen. In het voorjaar is er onder de leden een ‘test wedstrijd’ gereden en kon men zich op gaan maken voor de eerste samengestelde wedstrijd in Panningen.

(zie YouTube-link voor de totale opbouw van het terrein onderaan het artikel)

Aankomst.

Het wedstrijd terrein, gelegen aan manege ‘De Cavaliers’ was vanaf 12.00uur geopend om zijn deelnemers te ontvangen. Op de manege waren een douche en toiletten aanwezig en kon er een stal gehuurd worden voor de wedstrijdpaarden en pony’s. Buiten waren er extra toiletten geplaatst en op het campingveld was er ruimte in overvloed voor iedereen. Het hindernissen terrein was op loopafstand en gezellig opgebouwd met de cateringtent en frietkar als uitzicht op de spectaculaire waterbak. Het was meteen duidelijk dat hier door een groep enthousiaste (bestuurs-) leden bergen werk verzet was uit liefde voor de sport!

Indrukwekkende eerste dag.

Ver uit het zicht van het campingterrein en de hindernissen, lagen heerlijk rustig 2 prachtige dressuurringen uitgezet. Pierre Sommers had nagedacht over een technisch parcours, waar aan gereden moest worden, koppie erbij en goed vooruitkijken, want de volgende poort doemde verraderlijk snel op. Draaien, omstellen en gas geven, een uitdaging voor zowel menner als paard. Bij de prijsuitreiking/briefing was de organisatie dan ook te spreken over het verloop van de eerste dag. Voorzitter Eric Steijvers sprak zijn dank uit richting de deelnemers en gaf aan trots te zijn op ‘zijn’ eigenzinnige vereniging om dit schitterende evenement neer te zetten. Eric, zijn vrouw Angeline (secretariaat) én hun kinderen zijn volgens de club de drijvende kracht achter het geheel en verdienen het, om als gezin, ook even in het zonnetje gezet te worden! Er werd met iedereen geproost op een prachtig resultaat en een mooie wedstrijd. Carlo Vermeulen kwam onder muziek en luid applaus de waterbak in galopperen en opende hiermee officieel het nieuwe terrein en de wedstrijd. Carlo had het dit weekend, naast het groomen bij zoon Niels en de opening, ook druk met een speciaal optreden in het naastgelegen Sevenum. Daar was het Jumping Zaerum en reed hij de artiest Marco Schuitmaker al zingend een ere- ronde in de piste, om deze vervolgens af te zetten op het podium. Een heel aantal deelnemers hebben de avond daar feestend doorgebracht en geproefd van de Limburgse gezelligheid!

Marathon.

Zes hagelnieuwe hindernissen, gesponsord door ondernemers uit een omtrek van zo’n 50 km, die de vereniging een warm hart toedragen. Op elkaar volgend gebouwd en gedeeltelijk door de bezoekers vanaf een heuvel goed te volgen en te filmen. Hindernissen die zeer paard vriendelijk ontworpen en gebouwd zijn door Pierre Sommers, die ook parcoursbouwer voor de hindernissen was. ‘’ Hier hebben we heel bewust over nagedacht,’’ aldus Pierre. ‘’ Onze sport komt steeds meer onder een vergrootglas te liggen en we moeten ons daar met z’n allen van bewust zijn.’’ Hij vervolgt: ‘’Daarbij moet een enkelspan pony én een vierspan paard hier zonder ruk- en plukwerk lekker kunnen rijden.’’ Op verschillende manieren waren de poorten aan te rijden, waardoor de hindernissen voor elke type menner, maar nóg belangrijker voor elk paard haalbaar was. Na elke poort kon je kiezen om er volledig uit te gaan en lange lijnen te rijden of juist kort tussendoor te piepen en de uitdaging aan te gaan. Opvallend waren de hoeveelheid balletjes op de palen, wat menig menner deed besluiten om er toch eens een keer extra uit te rijden. Voor de paarden was er i.v.m. de warmte extra waterpunten en de VET check, samen met de start/finish A en B-traject was verplaatst onder de bomen. Elke deelnemer kon in de schaduw zijn of haar dier afspuiten, water geven en op adem laten komen. De organisatie stelde zich bijzonder goed open voor opmerkingen van deelnemers en speelde daar onmiddellijk op in. Opmerkelijk was het enthousiasme van de deelnemers met en onder elkaar. Als kers op de taart voor de organisatie, is er dit weekend geen enkel incident voorgevallen.

‘Adopteer een boom.’

Boomkwekerij Tillemans-Kessels uit Nederweert stopte met het bedrijf en moest zijn land leeghalen. Ruim 80 sierbomen en eiken zijn toen gesponsord aan de vereniging, die de bomen op het nieuwe terrein geplant hebben. Om de kas weer wat te vullen, na deze grote kostenpost, heeft de organisatie besloten dat er een boom geadopteerd kan worden. Voor € 50,- ben je adoptant van een boom, waarbij levenslang een bordje met je naam bij komt te staan. Heel bijzonder, zo ook voor Piet en Lies Peepers… Zij rijden dit jaar hun laatste wedstrijdseizoen en besloten op de eerste samengestelde wedstrijd in Panningen een boom te adopteren met eeuwig hun naam erbij. Deze boom zal hun altijd herinneren aan hoe mooi onze sport was en hoe ze samen hebben gestreden. De strijd versus de samenhorigheid, de teleurstelling versus de overwinningsvreugde, maar vooral het plezier en laten we dát met z’n allen vooral zo houden! Proost…..

Foto’s: Kelly Zuidema

Voor vragen óf om ook een boom te adopteren kun je terecht op: www.menverenigingpeelenmaas.nl

