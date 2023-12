Groot deelnemersveld kerstindoor Geldrop

De kerstindoor in Geldrop is onderdeel van de 25e editie van deze Indoor Minimarathon Competitie “EGM -IMC 2023 / 2024. Toegang is gratis bij ruitersportcentrum manege Meulendijks Strabrechtseheideweg 6 te Heeze, maar bereikbaar via Bosrand 130 Geldrop (navigatie ). Voel je vrij om te komen genieten van paardensport, wanneer je het bankzitten even beu bent!

Klik hier voor de startlijsten en de parcourstekening