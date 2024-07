Grote opkomst Districtkampioenschap West in Lexmond

De dressuur is verreden in 4 ringen, waarbij het district dankbaar gebruik mocht maken van naastgelegen terreinen. Per klasse werden er twee proeven gereden, en het gemiddelde van deze proeven bepaalde de uiteindelijke kampioenen.

Dressuur enkelspan pony's

De klasse enkelspan pony B was veruit de grootste klasse tijdens de dressuur, en de scores lagen hier over het algemeen ook spannend dichtbij elkaar. De echte uitschieter was hierbij Wendy Boeckhout, die met haar gemiddelde percentage van 66,834 ruim 3 procent boven de reservekampioen Dayna Willemse is gebleven. Bij de klasse enkelspan pony L wist Marianne Wijdenes twee prijzen binnen te slepen, zowel de derde prijs met haar pony Polhaar Golden Gemma als de kampioenstitel met Wrentnall Red Fox met een gemiddelde van ruim 71 procent. Daniëlle Weststrate wist zich hiertussen te plaatsen als reservekampioen. In de klasse M wist Marit de Hoop als enige ruim boven de 60 procent te blijven, wat haar een kampioenstitel en een afvaardiging naar de hippiade opleverde. In de klasse Z wist Rene Langelaan met zijn pony Fanny hetzelfde voor elkaar te krijgen, wat hem ook een kampioenstitel en afvaardiging opleverde. De ZZ-rijders hebben hun uitstekende best gedaan, maar helaas wist niemand boven de 60 procent te komen in deze uitdagende proef. Wel wist Richard van Dommelen zich als kampioen te kronen.

Klein verschil

Bij de tweespan pony’s was het een spannende strijd. In de gecombineerde klasse B en L wist Danny van den Barselaar met een verschil van 0,2 procent toch de kampioenstitel te pakken met zijn span zwarte shetlanders. Bij de gecombineerde klasse M en Z was dit de kampioen Lindsay Landman, die met haar knappe dartmoor pony’s de enige tweespan combinatie in het Z was.

Dressuur enkelspan paarden

In de paardenklasses is er een mooie strijd om de districtstitels. Bij de enkelspan paard B waren Peter Baars en Beau van der Steen de enige twee die boven de 60 procent wisten te blijven. Hierbij mocht Peter Baars met zijn Net-Sterre de kampioenstitel in ontvangst nemen en Beau van der Steen met Yindee Armani de reservekampioenstitel. Marleen Bergamin – Bakker wist met haar paard Sibo vanuit het verre Texel de kampioenstitel in de klasse enkelspan paard L te pakken en daarmee Kim de Groot net onder zich te laten als reservekampioen. In de klasse enkelspan paard M was het Nomi Steenbergen die de reservekampioenstitel pakte en Shanna de Groot pakte hierbij de kampioenstitel met haar Iareska. In de klasse Z pakte Kim de Groot een extra reservekampioenstitel met haar merrie Gareska maar het was Pieter Versteege met zijn knappe zwarte Griffier die de uiteindelijke kampioenstitel pakte met ruim 67 procent. In de ZZ wist Danielle Hoogstraten – van der Vlis als enige boven de 60 procent te blijven en pakte hiermee de titel in de klasse enkelspan paard ZZ.

Monte Visser enige deelnemer tweespan paard

Helaas zijn er in het district weinig tweespan paarden. Monte Visser is met zijn prachtige zwarte tweespan paard de enige die op het kampioenschap verscheen in zowel de dressuur als de vaardigheid. Dit leverde hem wel een afvaardiging in de vaardigheid op, waarbij het district zal vertegenwoordigen op de hippiade. Het district hoopt volgend jaar op wat meer deelnemers in deze categorieën, en daar wat meer leven in te kunnen blazen.

Vaardigheid

Het vaardigheidsparcours was ontworpen door Nico de Groot en Wim de Groot. In eerste instantie een gemakkelijk te onthouden parcours met vloeiende lijnen, maar voor veel rijders uiteindelijk toch een mooie uitdaging. Precies zoals een parcours moet zijn op de kampioenschappen.

Vaardigheid enkelspan pony's

In de gecombineerde sulky klasses was het Beau van der Steen die als enige het parcours foutloos wist af te leggen met haar snelle James Bond. Dit leverde haar daarom ook de kampioenstitel op. Sharon Besemer wist zich de reservekampioenstitel toe te eigenen met haar Jasmijn van ’t Berckepad. In de klasse L pony’s waren er bijna 20 deelnemers, een grote klasse dus. Des te knapper is het van Jacqueline van Bruggen om als enige foutloos te blijven en daarmee districtskampioen te worden. Carine van der Drift had slechts 0.02 strafpunten voor tijd en wist daarmee de reservekampioen te worden met haar Salinero. In de klasse M pony’s waren er drie deelnemers die het parcours foutloos wisten te rijden. Uiteindelijk waren het reservekampioen Sanne Sengers en kampioen Ronald van Eijk die ook de barrage foutloos wisten te rijden. Hierbij was Ronald ruim tien seconden sneller, wat hem de titel opleverde van zijn klasse. Carine van der Drift wist ook in de Z pony’s de reservekampioenstitel te pakken maar het was Clementine Degenkamp die de uiteindelijke kampioenstitel wist te bemachtigen. In de klasse ZZ pony heeft Anne Schievink zowel het basisparcours als de barrage foutloos weten af te leggen waardoor zij met de kampioenstitel naar huis ging.

Tweede kampioenstitel voor Danny van den Barselaar

Uiterst knap was het van Danny van den Barselaar toen hij ook met zijn tweespan de kampioenstitel pakte in de klasse L tweespan pony vaardigheid. Hij wist in zowel het basisparcours als de barrage foutloos te blijven wat hem een dubbele kampioenstitel opleverde. In de gecombineerde klasse M/Z/ZZ tweespan pony waren het Raymon Leliveld en Wim van Bruggen die foutloos wisten te blijven. Door zijn snelle tijd in de barrage wist Raymon Wim achter zich te laten wat Raymon kampioen maakte en Wim reservekampioen.

Beau van der Steen en Marco Delfgou wisselen stuivertje

Bij de paarden klasse L was het Beau van der Steen die als enige het parcours foutloos wist af te leggen wat haar kampioen maakte. Hierbij haalde zij een dubbele titel met haar Yindee Armani. Marco Delfgou had maar 0.01 tijdsfout, waardoor hij de reservekampioenstitel in ontvangst mocht nemen. In de klasse M bleek het parcours te uitdagend om foutloos te rijden maar was Jan Bijenman snel genoeg met één balletje om toch de kampioenstitel in ontvangst te nemen. Hierbij werd Bianca Baljet met haar Elegance reservekampioen. In de gecombineerde klasse Z/ZZ enkelspan paard was het Gerard Schenk die als enige één bal wist te rijden. Dit leverde hem daarom de kampioenstitel op met zijn Vito. Gert Vis van heemst plaatste zich met zijn Bink als reservekampioen achter Gerard.

Het mendistrict wil alle kampioenen en afgevaardigen feliciteren met hun prestaties. “We zijn erg dankbaar voor PSV de Killesteynruiters, die dit met enorme gastvrijheid en alle fanatieke vrijwilligers mogelijk heeft gemaakt. We kijken terug op een prachtige dag waarbij mooie paardensport te zien was en hopen op mooie prestaties op de Hippiade 13 augustus in Ermelo!”

