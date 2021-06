Halestra mencursussen beginnen weer!

Halestra Driving is sinds 1994 gespecialiseerd in het verzorgen van menopleidingen. Zij geven lessen volgens de principes van MKB (Menopleidingen Koetsiersbrevet België) en je hoeft niet over een paard of koets te beschikken. Je kunt namelijk gratis gebruik maken van paarden, tuigen en rijtuigen van Wim de Poorter.

Hij is MKB-voorzitter en verzorgt de menopleiding.

Opleidingen

Er zijn verschillende opleidingen mogelijk:

Enkel- en dubbelspan (basisopleidingen)

Vervolmakingscursussen voor alle soort aanspanningen (van enkelspan tot vierspan en tandem)

Voor de enkel- en dubbelspan opleidingen is het mogelijk een examen af te leggen tot het behalen van het VLP-Menbrevet A en/of B. De opleidingen vormen een perfecte voorbereiding voor het afleggen van het menexamen.

Informatieavond

De info- en inschrijvingsavond begint vrijdag 11 juni om 20.00 uur bij Menopleidingscentrum Halestra Driving te Aalter (België)

Klik hier voor meer informatie

Wim de Poorter