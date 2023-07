Hatrocup wordt VDB Wisseltrofee

Na het overlijden van Bert is in overleg met zijn familie besloten om in 2022 de laatste keer de Hatro Cup uit te reiken, waarna de bokaal onder veel dank is teruggeven aan Marjan van den Hater.

De mendistricten zijn vervolgens gezamenlijk aan de slag gegaan om een nieuwe sponsor te vinden. Ook is de berekening voor de Districtscup aangepast, waardoor de kans op de overwinning voor alle districten om te winnen even groot is. Alleen de rubrieken waarin deelnemers van alle districten aan start komen, tellen mee in de berekening.

VDB Wisseltrofee

Berry en Claudia van den Bosch van VDB Stables uit Someren hebben een nieuwe trofee beschikbaar gesteld. Deze VDB Wisseltrofee heeft Berry zelf gemaakt.

VDB Stables heeft een duidelijke reden voor het beschikbaar stellen van deze prijs: “Dressuur en vaardigheid zijn twee belangrijke disciplines in de mensport. Dit vraagt veel training, geduld en doorzettingsvermogen van rijders, paarden en pony’s. Er wordt veel tijd aan besteed. Dat geldt ook voor de inzet van vrijwilligers en bestuursleden van de 4 districten. Zij steken er veel tijd en energie in om de sport te verbeteren ten dienste van hun leden. De Hippiade is een mooie samenkomst van dit alles. Het is altijd een mooie strijd en een meetpunt voor rijders en bestuursleden om ook als districten de strijd aan te gaan. Deze VDB Wisseltrofee is bedoeld als stimulans en beloning voor de eindeloze inzet!”

De nieuwe trofee