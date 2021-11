Heather Briggs in FEI Driving Committee

Heather Briggs (1976) is al jarenlang actief in de mensport. Ze maakte o.a. deel uit van de Amerikaanse mencommissie en is sinds 2019 level 2 FEI parcoursbouwer. De sympathieke Amerikaanse fungeerde eveneens een aantal keren als chef d’equipe voor de Amerikaanse en Italiaanse teams op diverse Wereldkampioenschappen.

De Driving Committee bestaat momenteel uit:

Károly Fugli (HUN) – voorzitter 2015 – 2023

Miguel Angel Gutierrez Camarillo (ESP) – lid 2018 – 2022

Vilmos Jámbor (HUN) rijdersvertegenwoordiger – lid 2018 – 2022

Jeroen Houterman (NED) – lid 2019 – 2023

Benjamin Aillaud (FRA) – lid 2020 – 2024

Heather Briggs (USA) – lid 2021 – 2025

