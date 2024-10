Heidi te Poele wint Netty Hooijen bokaal

Ondanks de regen zaterdag, die overigens afgewisseld werd met zonnestralen, wist Wilbrord van den Broek de hoogste dagscore neer te zetten. Zijn score van 42.56 strafpunten wist niemand te verbeteren.

Het vaardigheidsparcours, ontworpen door Johan de Hoop en Daan Verhofstad, bood een uitdagende mix van obstakels met voor veel menners een ‘vergeten’ of juist nieuw element; de schaapskooi. Deze schaapskooi werd door het merendeel van de menners positief ontvangen, slechts een enkeling ging er de fout in!

Zondag stond de marathon op het programma. Het terrein was door de regen van de vorige dag wat drassig, maar de deelnemers lieten zich niet uit het veld slaan. De hindernissen, waaronder een heuvel, een waterbak en sproeiers, zorgden voor mooie uitdagingen en ondanks dat Tilburg Ten Miles, een jaarlijkse hardloopwedstrijd in Tilburg, trok de samengestelde menwedstrijd aardig wat publiek. Van de L-rijders stuurde Jordy Reuvers zijn enkelspan het snelst door alle hindernissen, van alle M-Z rijders was dit Sam Couwenberg.

De Netty Hooijen bokaal

Netty Hooijen bokaal

Heidi te Poele zette met haar Jupiter (enkelspan pony klasse Z) over alle drie de onderdelen het beste totaalresultaat neer. Zij is dus de overall winnaar van SWM Tilburg en kreeg daardoor de jaarlijkse Netty Hooijen bokaal uitgereikt op zondag.

“Zaterdag waren we al in opperste stemming omdat we voor het eerst 45 strafpunten (ruim 70%) reden in de dressuur”, laat Heidi weten. “Het had veel geregend waardoor de bodem behoorlijk zwaar was geworden. Ondanks dat toonde Jup zich super. We kregen mooie complimenten van de juryleden. De vaardigheid liep ook heel fijn, maar er viel helaas wel een bal. Ook in de marathon was de bodem op sommige plekke vrij zwaar, maar Jup was er niet van onder de indruk. Hindernis een tot en met vier gingen vlekkeloos. In hindernis vijf vond hij de fonteinen heel spannend. Ik dacht daar veel tijd verspeeld te hebben en in hindernis zes namen we nog een toeristische route. Maar de schade viel mee, we wonnen de marathon. Als kers op de taart hadden we het beste resultaat van de gehele wedstrijd en wonnen we de Netty Hooijen wisseltrofee, super gaaf!”

Klik hier voor alle resultaten

Klik hier voor het fotoalbum

Heidi te Poele & Jupiter tijdens SWM Tilburg

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.